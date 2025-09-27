मस्जिद में पढ़ने आ रही नाबालिग से मौलवी बनाता रहा संबंध, तबीयत बिगड़ी तो उड़े परिवार वालों के होश

यूपी के सहारनपुर में मस्जिद में पढ़ने आ रही नाबालिग से वहां का मौलवी ही संबंध बनाता रहा। बच्ची को तंत्र मंत्र की बातें करके उलझाता भी रहा। खुद को बड़ा तांत्रिक बताकर मुंह भी बंद कराए रखा। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिवार वाले अस्पताल ले गए तो पता चला पेट में छह महीने का गर्भ है।

यूपी के सहारनपुर में मस्जिद में पढ़ने आ रही नाबालिग से वहां का मौलवी ही संबंध बनाता रहा। नाबालिग बच्ची की तबियत बिगड़ी तो परिजन चिकित्सक के यहां ले गए। वहां डॉक्टर की बातें सुन परिजनों के होश उड़ गए। पता चला कि बच्ची छह माह की गर्भवती है। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। बच्ची से पता चला कि मौलवी अपने आप को तंत्र-मंत्र विद्या में माहिर बताकर नाबालिग के मन में डर बैठा रखा था। साथ ही पूरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने आरोपी मौलवी को नामजद करके रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फिलहाल मौलवी फरार बताया जा रहा है।

