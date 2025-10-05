स्कूल के अंदर ही कक्षा आठ की छात्रा से रेप, प्रबंधक ही मासूम से लगातार करता रहा दरिंदगी

यूपी के देवरिया में समाज को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर कक्षा आठ में पढ़ने वाली छात्रा से स्कूल में ही रेप किया गया है। खास बात यह है कि स्कूल के ही प्रबंधक ने कई बार मासूम से दरिंदगी की।

उत्तर प्रदेश के देवरिया से शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। शहर के एक निजी विद्यालय के प्रबंधक ने कक्षा आठ में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा से स्कूल के अंदर ही कई बार रेप किया। छात्रा को डरा-धमकाकर प्रबंधक ने चुप भी करा रखा था। बेटी को लगातार गुमशुम देख परिवार वालों को चिंता हुई। इसके बाद मामले का पता चला। छात्रा के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि प्रबंधक किसी अन्य छात्रा के साथ भी इसी तरह दरिंदगी तो नहीं कर रहा था।

पुलिस को दी गई तहरीर में छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी शहर के एक मोहल्ले में संचालित इस विद्यालय में कक्षा आठ में पढ़ती है। विद्यालय का प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा अपनी पद और शक्ति का दुरुपयोग कर छात्रा से लगातार दरिंदगी करता रहा और डराता-धमकाता था। जब भी उनकी बेटी स्कूल में शौचालय के लिए जाती, प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा उसे अपने कार्यालय से जुड़े शौचालय में बुला लेता और उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसने कई बार मासूम के साथ हैवानियत की।

डर के मारे चुप रही मासूम, परिजनों को पता चलते ही मचा हड़कंप प्रबंधक के डर और धमकी के कारण मासूम छात्रा काफी दिनों तक इस घिनौनी दरिंदगी के बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बता पाई। जब छात्रा घर पर गुमशुम रहने लगी तो परिजनों ने उससे बात की। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर परिजनों को हैवानियत की जानकारी दी। बेटी की आपबीती सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत कोतवाली पुलिस के पास पहुंचे और विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित तहरीर दी।

पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपी को दबोचा मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की। कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी विद्यालय प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के साथ ही दुष्कर्म (धारा 376) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत केस दर्ज कर लिया।

सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि छात्रा के साथ विद्यालय में दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद तत्काल केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।