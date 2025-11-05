Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA Class 4 student suicide by hanging himself; he had been living with his maternal grandparents since mother death
कक्षा 4 के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, बचपन में मां की मौत के बाद से रह रहा था ननिहाल में

कक्षा 4 के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, बचपन में मां की मौत के बाद से रह रहा था ननिहाल में

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में एक कक्षा 4 के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। बचपन में ही मां की मौत के बाद से छात्र अपने ननिहाल में रह रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Wed, 5 Nov 2025 10:25 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के फिरोजाबाद में एक कक्षा 4 के छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया। स्कूल जाने के लिए कहने पर बुधवार की सुबह छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है। बचपन में ही मां की मौत के बाद से छात्र अपने ननिहाल में रह रहा थ

पुलिस के अनुसार नगला मुरली चिडरई खास निवासी महावीर के यहां उनका 15 वर्षीय धेवता चंचल पुत्र नरोत्तम सिंह बचपन से ही रह रहा था। उसके नाना की मौत हो चुकी है, जबकि वो नानी कुसुमा देवी के साथ अकेले रह रहा था। उसे स्थानीय स्कूल में काफी देर से भर्ती कराया गया था। इस वजह से इतनी उम्र में भी वह कक्षा 4 का छात्र था। बुधवार सुबह सात बजे नानी ने उससे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहा और खाना बनाने लगी। इसके बाद चंचल कमरे की चाबी लेकर अंदर चला गया। जब वह देर तक बाहर नहीं आया तो नानी ने उसे आवाज लगाई। कमरे से कोई जवाब नहीं आने पर वह अंदर गई तो उन्होंने धेवते को लोहे के जंगले से लटका देखा। यह देखकर वह रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया।

13 साल पहले मां की हुई थी मौत

किशोर के पिता ने बताया कि 13 वर्ष पूर्व पत्नी मानवती की मौत हो गई थी। तब से ही चंचल अपने ननिहाल में रह रहा था। उसने आत्महत्या क्यों की इस बारे में जानकारी नहीं है। थाना प्रभारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि किशोर को स्कूल जाने के लिए कहा गया था। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

