कक्षा 4 के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, बचपन में मां की मौत के बाद से रह रहा था ननिहाल में

यूपी के फिरोजाबाद में एक कक्षा 4 के छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया। स्कूल जाने के लिए कहने पर बुधवार की सुबह छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है। बचपन में ही मां की मौत के बाद से छात्र अपने ननिहाल में रह रहा थ

पुलिस के अनुसार नगला मुरली चिडरई खास निवासी महावीर के यहां उनका 15 वर्षीय धेवता चंचल पुत्र नरोत्तम सिंह बचपन से ही रह रहा था। उसके नाना की मौत हो चुकी है, जबकि वो नानी कुसुमा देवी के साथ अकेले रह रहा था। उसे स्थानीय स्कूल में काफी देर से भर्ती कराया गया था। इस वजह से इतनी उम्र में भी वह कक्षा 4 का छात्र था। बुधवार सुबह सात बजे नानी ने उससे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहा और खाना बनाने लगी। इसके बाद चंचल कमरे की चाबी लेकर अंदर चला गया। जब वह देर तक बाहर नहीं आया तो नानी ने उसे आवाज लगाई। कमरे से कोई जवाब नहीं आने पर वह अंदर गई तो उन्होंने धेवते को लोहे के जंगले से लटका देखा। यह देखकर वह रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया।