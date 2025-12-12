‘ओएमजी’ फिल्म जैसा केस, ‘एक्ट ऑफ गॉड’ बीच में आ गया; फिर आयोग ने फैसला सुनाया
यूपी में ओएमजी’ फिल्म जैसा केस सामने आया है। इस केस भी ‘एक्ट ऑफ गॉड’ बीच में आ गया। आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विवाह समारोह बुकिंग रद्द होने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।
यूपी में एक ऐसा मामला जो फिल्म ‘ओएमजी’ से मिलता जुलता था, क्योंकि यहां भी ‘एक्ट ऑफ गॉड’ बीच में आ गया। आगरा जिला फोरम ने एक रिजॉर्ट के खिलाफ निर्णय दिया। राज्य स्तर पर आयोग के समक्ष रिजॉर्ट की ओर से अपील की गई। आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विवाह समारोह बुकिंग रद्द होने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि महामारी और लॉकडाउन के कारण सामूहिक समारोहों पर लगे प्रतिबंध 'दैवीय कार्य' (एक्ट ऑफ गॉड) के समान थे। ऐसे में रिसॉर्ट की ओर से बुकिंग की अग्रिम राशि जब्त करना अवैधानिक है। जिला फोरम के आदेश में थोड़ा सुधार किया।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव और सदस्य सुधा उपाध्याय की पीठ ने जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय आगरा के निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील पर यह फैसला 28 नवंबर को सुनाया। परिवादी यू.सी. शर्मा ने अपनी पुत्री की शादी के लिए आगरा के सम्सकारा रिसॉर्ट एंड स्पा में 28 नवंबर 2020 से 01 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए बुकिंग कराई थी। परिवादी ने रिसॉर्ट के खाते में किश्तों में कुल ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) अग्रिम के तौर पर जमा किए थे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण सरकार ने सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा, शादी से पहले 22 मई 2020 को दुल्हे के पिता धनंजय शर्मा की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। परिवादी ने 10 जून 2020 को बुकिंग रद्द कर अग्रिम राशि वापस मांगी, लेकिन रिसॉर्ट ने यह कहते हुए राशि लौटाने से मना कर दिया कि बुकिंग अनुबंध की शर्तों के अनुसार अग्रिम भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
जिला आयोग का मूल आदेश
परिवादी की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय आगरा ने 23 फरवरी 2024 को रिसॉर्ट को अग्रिम राशि ₹4,00,000 वापस करने, साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद-व्यय के लिए ₹50,000 का भुगतान करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ रिसॉर्ट ने राज्य आयोग में अपील दायर की थी।
राज्य आयोग का अंतिम निर्णय
राज्य आयोग ने अपने विस्तृत विश्लेषण में पाया कि पक्षों के बीच ₹4,00,000 जमा होने के तथ्य पर कोई विवाद नहीं था, न ही कोविड प्रतिबंधों और दूल्हे के पिता की कोरोना से मृत्यु पर कोई विवाद था। आयोग ने कहा कि मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति व गंभीरता के कारण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। विवाह समारोहों, यात्रा, तथा एक स्थान पर सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। यह प्रमाणित है कि बुकिंग का पालन विधि के अंतर्गत असंभव हो गया था। यह वस्तुत एक्ट ऑफ गॉड जैसी परिस्थिति थी जो प्रत्यर्थी के नियंत्रण में नहीं थी। आयोग ने रिसॉर्ट द्वारा बनाए गए उन नियमों और शर्तों को अवैधानिक माना, जिनके तहत अग्रिम राशि वापस न करने की शर्त रखी गई थी। हालांकि, मानसिक क्षतिपूर्ति और ब्याज दर के संबंध में आयोग ने जिला आयोग के आदेश में संशोधन किया। आयोग ने ₹4,00,000 की अग्रिम धनराशि वापस करने का आदेश दिया। मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद खर्च ₹50,000 को घटाकर से ₹10,000 कर दिया गया। 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को परिवर्तित कर निर्णय की तिथि (23 फरवरी 2024) से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया।