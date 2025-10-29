Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA case has been registered against the wife of a gangster belonging to former MLA Vijay Mishra gang
विजय मिश्रा के गिरोह के गैंगस्टर की पत्नी पर मुकदमा, कुर्की संबंधी आदेश की अवहेलना का मामला

विजय मिश्रा के गिरोह के गैंगस्टर की पत्नी पर मुकदमा, कुर्की संबंधी आदेश की अवहेलना का मामला

संक्षेप: यूपी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के गिरोह में शामिल गैंगस्टर सतीश मिश्रा की पत्नी पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए कुर्की के आदेश की लगातार अवहेलना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Wed, 29 Oct 2025 01:36 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के भदोही में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के गिरोह में शामिल गैंगस्टर सतीश मिश्रा की पत्नी पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए कुर्की के आदेश की लगातार अवहेलना पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज जिले के टैगोर टाउन निवासी गैंगस्टर सतीश मिश्रा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2022 में गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

जिला मजिस्ट्रेट ने 10 अक्टूबर 2023 को अपराध से अर्जित उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था जिसमें गैंगस्टर सतीश की पत्नी वैशाली मिश्रा के नाम पर दर्ज एक एसयूवी भी शामिल थी। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कई बार वाहन कुर्क करने के प्रयास में वैशाली मिश्रा को इसी साल 26 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति भी सौंपी गई थी।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि
ये भी पढ़ें:हाईकोर्ट में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर होगी भर्ती, योगी कैबिनेट का फैसला

की जा रही है विधिक कार्रवाई

उन्होंने बताया कि इस संबंध में वैशाली मिश्रा की ओर न तो गाड़ी दी जा रही है न उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को दी जा रही है। उसका यह कृत्य जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना है और यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि वैशाली मिश्रा के खिलाफ भदोही जिले के गोपीगंज थाने में मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विजय मिश्र पर 80 से अधिक आपराधिक मुकदमे

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विजय मिश्रा चार बार विधायक रह चुके हैं। तीन बार समाजवादी पार्टी और एक बार निषाद पार्टी से विधायक रह चुके विजय मिश्रा को 14 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के सागर जिले से गिरफ्तार किया गया था और वह अभी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की जेल में बंद है। उस पर 80 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। विजय मिश्रा पर पुलिस ऐक्शन मोड में है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Vijay अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |