विजय मिश्रा के गिरोह के गैंगस्टर की पत्नी पर मुकदमा, कुर्की संबंधी आदेश की अवहेलना का मामला

संक्षेप: यूपी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के गिरोह में शामिल गैंगस्टर सतीश मिश्रा की पत्नी पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए कुर्की के आदेश की लगातार अवहेलना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के भदोही में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के गिरोह में शामिल गैंगस्टर सतीश मिश्रा की पत्नी पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए कुर्की के आदेश की लगातार अवहेलना पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज जिले के टैगोर टाउन निवासी गैंगस्टर सतीश मिश्रा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2022 में गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

जिला मजिस्ट्रेट ने 10 अक्टूबर 2023 को अपराध से अर्जित उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था जिसमें गैंगस्टर सतीश की पत्नी वैशाली मिश्रा के नाम पर दर्ज एक एसयूवी भी शामिल थी। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कई बार वाहन कुर्क करने के प्रयास में वैशाली मिश्रा को इसी साल 26 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति भी सौंपी गई थी।

की जा रही है विधिक कार्रवाई उन्होंने बताया कि इस संबंध में वैशाली मिश्रा की ओर न तो गाड़ी दी जा रही है न उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को दी जा रही है। उसका यह कृत्य जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना है और यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि वैशाली मिश्रा के खिलाफ भदोही जिले के गोपीगंज थाने में मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।