Hindi NewsUP NewsA case has been filed against the first wife of Ravindra nath soni a fraudster worth 1500 crore
1500 करोड़ के महाठग रवींद्र की पहली बीवी पर शिकंजा, NRI ने खोल दी पोल, केस दर्ज

संक्षेप:

1500 करोड़ के महाठग रवींद्र नाथ सोनी और उसके साथियों का नाम सामने आने के बाद पहली बार उसकी तलाकशुदा पत्नी स्वाति के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्वाती पर आरोप है कि उसने पति की ओर से पैसा वापसी की गारंटी ली थी।

Dec 27, 2025 06:58 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
महाठग रवींद्र नाथ सोनी और उसके साथियों का नाम सामने आने के बाद पहली बार उसकी तलाकशुदा पत्नी स्वाति के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। स्वाती पर आरोप है कि उसने पति की ओर से पैसा वापसी की गारंटी ली थी। एनआरआई संदीप पांडे की तहरीर पर रवींद्र, स्वाती और साथी सूरज जुमानी पर केस दर्ज हुआ है।

एसआईटी को अब तक 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की जानकारी मिली है। इस ठगी में रवींद्र के साथ उसके कई सहयोगियों के खिलाफ एसआईटी को साक्ष्य मिले हैं। एसआईटी रवींद्र की दोनों पत्नियों के शामिल होने का कयास भी लगा रही थी, लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान एनआरआई संदीप पांडे ने एसआईटी से संपर्क किया। उनसे रवींद्र ने 25 लाख दिरहम का निवेश कराया था। निवेश के शुरुआत में ही कंपनी की स्थिति खराब हुई तो संदीप ने पैसा मांगना शुरू किया। इस पर रवींद्र की पत्नी स्वाती ने गारंटी ली कि यदि पति पैसा नहीं दे सका तो वह देगी। इसके एवज में स्वाति ने गारंटी के तौर पर कई चेक भी दिए थे।

2022 में लिया था तलाक

एसआईटी की जांच में सामने आया है कि रवींद्र ने पत्नी स्वाति से वर्ष 2022 में तलाक ले लिया है। तलाक के एवज में रवींद्र ने स्वाती को करोड़ों की संपत्ति दी थी। तलाक के बाद भी रवींद्र के साथ स्वाती को कई बार देखा गया था। एसआईटी का मानना है कि यह तलाक दिखावे के लिए लिया गया था। वहीं, एसआईटी दूसरी पत्नी मोनिका के खिलाफ भी साक्ष्य ढूंढ रही है। एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि स्वाती को नोटिस जारी किया जा रहा है।

महाठग ने दुबई के सरकारी अफसर से भी 29 करोड़ ठगे

जानकारी के मुताबिक रवींद्र नाथ सोनी ने दुबई में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों को ही नहीं, वहां की सरकार में उच्च पद पर बैठे एक शेख से भी 29.4 करोड़ रुपये (12 मिलियन दिरहम) ठगे हैं। दुबई से कानपुर आए शेख ने एसआईटी से इस संबंध में शिकायत की। इसके साथ ही ठगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सौंपे। उसने पुलिस को एक लिस्ट सौंपी है, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों के नाम हैं। एसआईटी शेख के दस्तावेजों को अपनी जांच का हिस्सा बनाएगी। शेख दुबई सरकार में बड़े ओहदे पर हैं, ऐसे में उन्होंने अपना नाम व पहचान उजागर करने से मना किया है।

