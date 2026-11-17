यूपी के बिजनौर की चांदपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी ओमवेश के खिलाफ वन विभाग ऐक्शन मोड में आ गया है। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने वन विभाग के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जे की कोशिश की और वहां 31 पिलर लगा दिए।

बिजनौर, वरिष्ठ संवाददाता। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी ओमवेश के खिलाफ बिजनौर में मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर वन विभाग की आरक्षित जमीन कब्जाने की कोशिश और वहां 31 पिलर लगा देने का आरोप है। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम के नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने सभी पिलर उखाड़ दिए। दारानगर गंज में विभाग की आरक्षित जमीन कब्जाने के प्रयास के आरोप में सपा विधायक स्वामी ओमवेश और उनके साथी भूरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि मंगलवार को गश्त बीट प्रभारी गंज अजय कुमार को सूचना मिली कि चांदपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी ओमवेश दारानगर गंज में आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करा रहे हैं। हेमेंद्र सिंह सेक्शन अधिकारी गंज और वन रक्षक हिमानी मौके पर पहुंचे तो देखा वन भूमि की भूमि पर 31 पिलर स्थापित कर दिए हैं। हेमेन्द्र सिंह ने सपा विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि गाय के लिए बाड़ा बना रहे हैं। हेमेन्द्र सिंह ने विधायक से कहा कि यह वन विभाग की भूमि है। इस दौरान दोनों में बहस भी हुई। बाद में सपा विधायक अपने ट्रैक्टर के साथ वहां से चले गए।

रेंजर महेश गौतम ने कहा कि अतिक्रमण करने के प्रयास में विधायक स्वामी ओमवेश और भूरा के विरुद्ध धारा-26 भारतीय वन अधिनियम- 1927 और राज्य वन्य जीव बारहसिंघा अभ्यारण्य में वन्य जीवों के प्राकृत वास को नष्ट करने और वन्य जीवों के स्वच्छंद वितरण में बाधा उत्पन्न करने पर धारा 27, 29 और 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 में वन अपराध दर्ज कर लिया गया है।

क्या बोले वन विभाग के अधिकारी बिजनौर के क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने दारानगर गंज में गाय का बाड़ा बनाने के लिए वन विभाग की आरक्षित भूमि को कब्जाने का प्रयास किया है। करीब 31 पिलर लगा दिए गए थे। सेक्शन प्रभारी हेमेन्द्र चौधरी के विरोध के बाद सपा विधायक मौके से चले गए और वन विभाग की टीम ने सभी पिलर उखाड़ दिए हैं। सपा विधायक स्वामी ओमवेश और भूरा सहित अन्य साथ लोगों के खिलाफ वन अपराध में वन विभाग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है।