दूसरी शादी रचाने पर आयुष विभाग बाबू पर केस, पहली पत्नी ने थाने में पति के खिलाफ की शिकायत

संक्षेप: यूपी के बलरामपुर जिले में दूसरी शादी रचाने पर आयुष विभाग बाबू पर पहली पत्नी ने केस दर्ज कराया है।दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न मामलों में कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

यूपी के बलरामपुर जिले में आयुष विभाग में तैनात लिपिक के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने शिकायत की। उसने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न मामलों में कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा लिपिक की पत्नी जय श्रीवास्तव ने दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी लिपिक की तलाश कर रही है।

कोतवाली देहात में तहरीर देकर जय श्रीवास्तव पत्नी आदित्य श्रीवास्तव उर्फ अंशू निवासिनी भिनगा श्रावस्ती ने अपनी पति पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी जय श्रीवास्तव ने कोतवाली देहात में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी शादी बलरामपुर के धुसाह निवासी आदित्य श्रीवास्तव के साथ हुई थी, जो आयुष विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात है। जब से उसकी शादी हुई है उसके पति एवं उसके परिजन दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ सालों के बाद मारपीट कर घर से भगा दिया और कहा कि अगर दोबारा घर आयी तो जान से मार देंगे। पत्नी का आरोप है कि पति ने दूसरी शादी करने की धमकी भी दी है। मामला परिवार न्यायालय में विचाराधीन है।