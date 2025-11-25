Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA case has been filed against an AYUSH department clerk for marrying a second time; first wife filed a police complaint
दूसरी शादी रचाने पर आयुष विभाग बाबू पर केस, पहली पत्नी ने थाने में पति के खिलाफ की शिकायत

यूपी के बलरामपुर जिले में दूसरी शादी रचाने पर आयुष विभाग बाबू पर पहली पत्नी ने केस दर्ज कराया है।दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न मामलों में कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

Tue, 25 Nov 2025 10:20 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बलरामपुर जिले में आयुष विभाग में तैनात लिपिक के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने शिकायत की। उसने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न मामलों में कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा लिपिक की पत्नी जय श्रीवास्तव ने दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी लिपिक की तलाश कर रही है।

कोतवाली देहात में तहरीर देकर जय श्रीवास्तव पत्नी आदित्य श्रीवास्तव उर्फ अंशू निवासिनी भिनगा श्रावस्ती ने अपनी पति पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी जय श्रीवास्तव ने कोतवाली देहात में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी शादी बलरामपुर के धुसाह निवासी आदित्य श्रीवास्तव के साथ हुई थी, जो आयुष विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात है। जब से उसकी शादी हुई है उसके पति एवं उसके परिजन दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ सालों के बाद मारपीट कर घर से भगा दिया और कहा कि अगर दोबारा घर आयी तो जान से मार देंगे। पत्नी का आरोप है कि पति ने दूसरी शादी करने की धमकी भी दी है। मामला परिवार न्यायालय में विचाराधीन है।

पत्नी का आरोप है कि इस दौरान उसके पति आदित्य ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। सूचना मिलने पर उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद उसे थाना देहात बुलाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह कोई दूसरी शादी नहीं की है। इसके बाद उसने 22 नवंबर को नई बस्ती निवासी आस्था श्रीवास्तव पुत्री विनोद श्रीवास्तव से दूसरी शादी कर ली। जब उसे इसका पता चला तो वह अपने ससुराल गई जहां से उसके पति ने उसे गाली देते हुए भगा दिया, साथ ही मारापीटा भी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात गिरजेश तिवारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी लिपिक के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उसकी तलाश की जा रही है।

