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45 लीटर की टंकी वाली कार में 52 लीटर पेट्रोल भर दिया, पेट्रोल पंप पर गजब की ठगी का आरोप

Ajay Singh संवाददाता, कानपुर
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वाहन मालिक चरन सिंह शनिवार को पहुंचे थे। उनका कहना है कि वह जब अपनी नई कार लेकर हर्ष नगर स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां पर 51.3 लीटर पेट्रोल भरने की पर्ची दी गई। जबकि कार की टंकी 45 लीटर की थी। उन्होंने इस मामले की शिकायत DSO, बांट माप से लेकर DM तक से की।

45 लीटर की टंकी वाली कार में 52 लीटर पेट्रोल भर दिया, पेट्रोल पंप पर गजब की ठगी का आरोप

उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। कहा है कि उनकी कार की टंकी की क्षमता 45 लीटर है लेकिन उसमें 52 लीटर से अधिक पेट्रोल भर दिया गया। यह शिकायत सामने आने के बाद पंप मशीन की नोजल को सील कर दिया गया है। जिला बांट माप अधिकारी राजन कुमार सिंह ने बताया कि घटतौली के आरोपों की जांच इंडियन ऑयल, आपूर्ति और बांट माप विभाग की टीम करेगी।

कानपुर के हर्ष नगर स्थित पेट्रोल पंप पर वाहन मालिक चरन सिंह शनिवार को पहुंचे थे। उनका कहना है कि वह जब अपनी नई कार लेकर हर्ष नगर स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां पर 51.3 लीटर पेट्रोल भरने की पर्ची दी गई। जबकि गाड़ी की टंकी 45 लीटर की थी। उन्होंने इस मामले की शिकायत डीएसओ, बांट माप से लेकर डीएम तक से की। चरन सिंह के अनुसार उन्होंने हाल ही में नई कार खरीदी थी। कंपनी की ओर से टंकी में पांच लीटर पेट्रोल पहले से भरा कर दिया गया था। इसके बावजूद पंप पर 52 लीटर पेट्रोल भरने की रसीद दी गई।

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रसीद देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें उनकी कार की टंकी की कुल क्षमता 45 लीटर ही बताई गई है इसलिए 52 लीटर पेट्रोल की पर्ची देखकर उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने इस बारे में पेट्रोल पंप वालों से शिकायत की तो वे अपनी सफाई देने लगे। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

चरन सिंह का कहना है कि एक तो टंकी कुल 45 लीटर की ही है, ऊपर से उसमें पहले से भी पेट्रोल मौजूद था। ऐसे में 52 लीटर से अधिक पेट्रोल का भरा जाना नामुमकिन है। इसमें साफ तौर पर गलती दिख रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों से तत्काल शिकायत कर मामले की जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पर उन्होंने टंकी फुल करने को कहा था।

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पेट्रोल पंप वाले ने एक बार में 41 लीटर पेट्रोल डाला। उसने कहा कि ज्यादा पेट्रोल दो बार में डाला जाता है। इसके बाद उसने 11 लीटर पेट्रोल और डाला। ग्राहक चरन सिंह के मुताबिक 52 लीटर पेट्रोल भरे जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कार कंपनी के प्रतिनिधि को पेट्रोल पंप पर बुलाया था। उसने भी बताया कि कार की टंकी 45 लीटर की ही है। इतना पेट्रोल इसमें नहीं आ सकता है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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