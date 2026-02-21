भारत-नेपाल सीमा के पास आधी रात को एक कार की घेराबंदी, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार से भारी मात्रा में चरस की खेप रवाना होने वाली है। इस सूचना पर सक्रिय पुलिस ने गुरुवार की आधी रात सेखुआनी चौराहे के शंकरपुर मोड़ पर घेराबंदी कर दी। शंकरपुर मोड़ पर कार आती दिखी तो पुलिस ने उसे रोक लिया। कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 48.686 किलो चरस बरामद हुआ।

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे यूपी के महाराजगंज जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर परसामलिक पुलिस ने एक डिजायर कार से 48.686 किलो चरस बरामद किया है। इसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायालय चालान भेज दिया है। यह बरामदगी परसामलिक क्षेत्र के सेखुआनी में हुई। पुलिस रैकेट के बारे में पता करने में जुट गई है।

नौतनवा सीओ अंकुर गौतम और परसामलिक एसओ अभय नारायण सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि सेखुआनी टोला शंकरपुर से कार से भारी मात्रा में चरस की खेप रवाना होने वाली है। इस सूचना पर सक्रिय पुलिस ने गुरुवार की आधी रात सेखुआनी चौराहे के शंकरपुर मोड़ पर घेराबंदी कर दी। शंकरपुर मोड़ पर कार आती दिखी तो पुलिस ने उसे रोक लिया। कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 48.686 किलो चरस बरामद हुआ। इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। अग्रिम कार्रवाई के लिए कार सहित आरोपी युवक को थाने पर लाया गया। पकड़ा गया युवक ग्राम पंचायत सेखुआनी टोला शंकरपुर निवासी राकेश यादव का न्यायालय चालान कर दिया गया।

चरस की बडी खेप बरामद करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अभय नारायण सिंह, सेवतरी चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुभाष यादव, अनिल यादव, कांस्टेबल विकास यादव, कांस्टेबल नितीश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में थानाध्यक्ष अभय नारायण सिंह ने बताया कि एक स्विफ्ट डिजायर कार से 48.686 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय चालान कर दिया गया है।

क्या बोली पुलिस नौतनवां के सीओ अंकुर गौतम ने बताया कि चरस के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।

एक महीने पहले भी पकड़ी गई थी 18 किलो चरस नौतनवा थाना क्षेत्र के संपतिहा चौकी के सामने गोरखपुर-सोनौली मुख्य मार्ग पर एक माह पूर्व 12 जनवरी की शाम पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक लग्जरी कार के सीएनजी सिलेंडर में छिपाकर रखा 18.92 किलो चरस पकड़ा था। यह चरस 38 पैकेट प्लास्टिक की पालीथीन में छिपाकर रखा गया था। इस प्रकरण में भी परसामलिक थाना क्षेत्र के सेखुआनी गांव से तार जुड़े बताए जा रहे हैं।