अचानक बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, शादी में जा रहे मामा-भांजे समेत 3 की मौत
Accident in Etah: उत्तर प्रदेश के एटा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे मामा-भांजे सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों को भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर दर्जनों की संख्या में लोग पहूंच गए। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के गांव गणेशपुर निवासी शिवम यादव (उम्र 28 वर्ष) पुत्र विनोद यादव, इनका भांजा सुमित यादव (उम्र 20 वर्ष), मनकी (उम्र 22 वर्ष) पुत्री दलवीर सिंह निवासी जखुआ थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के अलावा खुशबू और राहुल यादव एक कार में सवार होकर गुरूग्राम से गांव में आ रहे थे। शनिवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे कार सवार थाना मलावन क्षेत्र के आसपुर सकीट रोड के पास पहुंचे थे कि अचानक कार पेड से टकरा गई।
हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पांचों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इसमें चिकित्सकों ने शिवम, सुमित और मनकी को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी इनके परिजनों को दी गई। दर्जनों की संख्या में लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक कार चालक को नींच की झपकी आने से हादसा हुआ है।
यमुना एक्सप्रेस वे पर कंटेनर ने यात्रियों को कुचला, 6 की मौत
उधर, मथुरा में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। वहां यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 88 के पास एक कंटेनर टॉयलेट के लिए उतरे कुछ यात्रियों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में छह यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के 2:45 बजे के करीब हुआ। यात्री बस से नोएडा से आगरा की ओर जा रहे थे। बस रुकने पर वे टॉयलेट के लिए उतरे थे।
