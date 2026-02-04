बाइक सवार दंपती को टक्कर मार भाग रही कार नहर में गिरी, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत
उरई के कोंच कोतवाली क्षेत्र के पचीपुरा के रहने वाले 50 वर्षीय जितेंद्र सिंह गुर्जर और घर के ही सामने रहने वाले पारिवारिक चाचा 70 वर्षीय इंद्रपाल सिंह को पथरी की शिकायत थी। दोनों वैद्य के पास इसकी दवा पीने जाते थे। बुधवार सुबह भी दोनों कार से कोटरा दवा पीने गए थे और दोपहर करीब 12 बजे लौट रहे थे।
यूपी के उरई जिले में एट रोड पर बाइक सवार दंपति को टक्कर मार भाग रही एक तेज रफ्तार कार बिनोरा नहर में जा गिरी। कार में फंसे पारिवारिक चाचा-भतीजे की डूबने से मौत हो गई जबकि हादसे में बाइक सवार दंपति भी घायल हो गए। कार सवार चाचा-भतीजे कोटरा में पथरी की दवा पीकर घर लौट रहे थे।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के पचीपुरा निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र सिंह गुर्जर और घर के ही सामने रहने वाले पारिवारिक चाचा 70 वर्षीय इंद्रपाल सिंह को पथरी की शिकायत थी। दोनों कोटरा में वैद्य के पास इसकी दवा पीने जाते थे। बुधवार सुबह भी दोनों कार से कोटरा दवा पीने गए थे और दोपहर करीब 12 बजे लौट रहे थे।
एट-कोटरा रोड के करथरा मोड़ के पास से गुजर रहे थे तभी बाइक सवार दंपति रियाज मिर्जा और आफरीन निवासी गणेशगंज से उनकी टक्कर हो गई। इसमें दंपति घायल हो गए। हादसे के बाद घबराकर कार सवार भागे तो बिनौरा मोड़ पर हमीरपुर शाख नहर में जा गिरे।
राहगीरों ने कार नहर में गिरी देखी तो पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी कोटरा विमलेश कुमार मौके पर पहुंचे और एक घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों और क्रेन की मदद से कार को निकलवाया। कार सवार जितेंद्र और इंद्रपाल को जिला अस्पताल भेजा गया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोटरा थाना प्रभारी ने बताया काफी मशक्कत के बाद कार को नहर से निकाला गया। दोनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच के बाद आगे की आगे की कार्रवाई की जाएगी।