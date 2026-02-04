Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa car hit a couple riding a bike and fell into a canal uncle and nephew died
बाइक सवार दंपती को टक्कर मार भाग रही कार नहर में गिरी, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत

बाइक सवार दंपती को टक्कर मार भाग रही कार नहर में गिरी, चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

उरई के कोंच कोतवाली क्षेत्र के पचीपुरा के रहने वाले 50 वर्षीय जितेंद्र सिंह गुर्जर और घर के ही सामने रहने वाले पारिवारिक चाचा 70 वर्षीय इंद्रपाल सिंह को पथरी की शिकायत थी। दोनों वैद्य के पास इसकी दवा पीने जाते थे। बुधवार सुबह भी दोनों कार से कोटरा दवा पीने गए थे और दोपहर करीब 12 बजे लौट रहे थे।

Feb 04, 2026 07:03 pm ISTAjay Singh संवाददाता, उरई
share Share
Follow Us on

यूपी के उरई जिले में एट रोड पर बाइक सवार दंपति को टक्कर मार भाग रही एक तेज रफ्तार कार बिनोरा नहर में जा गिरी। कार में फंसे पारिवारिक चाचा-भतीजे की डूबने से मौत हो गई जबकि हादसे में बाइक सवार दंपति भी घायल हो गए। कार सवार चाचा-भतीजे कोटरा में पथरी की दवा पीकर घर लौट रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोंच कोतवाली क्षेत्र के पचीपुरा निवासी 50 वर्षीय जितेंद्र सिंह गुर्जर और घर के ही सामने रहने वाले पारिवारिक चाचा 70 वर्षीय इंद्रपाल सिंह को पथरी की शिकायत थी। दोनों कोटरा में वैद्य के पास इसकी दवा पीने जाते थे। बुधवार सुबह भी दोनों कार से कोटरा दवा पीने गए थे और दोपहर करीब 12 बजे लौट रहे थे।

ये भी पढ़ें:पूर्वी यूपी में 5 साल में 45% बढ़ गए कैंसर मरीज, BRD से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

एट-कोटरा रोड के करथरा मोड़ के पास से गुजर रहे थे तभी बाइक सवार दंपति रियाज मिर्जा और आफरीन निवासी गणेशगंज से उनकी टक्कर हो गई। इसमें दंपति घायल हो गए। हादसे के बाद घबराकर कार सवार भागे तो बिनौरा मोड़ पर हमीरपुर शाख नहर में जा गिरे।

ये भी पढ़ें:योगी की प्राथमिकता वाली ये परियोजना 82% पूरी, मॉनसून से पहले इस शहर को बड़ी राहत

राहगीरों ने कार नहर में गिरी देखी तो पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी कोटरा विमलेश कुमार मौके पर पहुंचे और एक घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों और क्रेन की मदद से कार को निकलवाया। कार सवार जितेंद्र और इंद्रपाल को जिला अस्पताल भेजा गया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोटरा थाना प्रभारी ने बताया काफी मशक्कत के बाद कार को नहर से निकाला गया। दोनों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच के बाद आगे की आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |