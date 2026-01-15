यूपी के इस जिले में बनाने जा रहा बाईपास, लोगों को जाम से मिलेगी राहत
यूपी के गोंडा जिले में पीडब्ल्यूडी ने परसपुर कस्बे में बाईपास बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बाईपास के निर्माण के लिए मंगलवार को टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों को जाम राहत मिलेगी।
यूपी के गोंडा जिले के परसपुर कस्बे में बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने परसपुर कस्बे में बाईपास बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बाईपास के निर्माण के लिए मंगलवार को टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
जिले के परसपुर कस्बे में आए दिन लगने जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास बनाने का प्रस्ताव करनैलगंज विधायक अजय सिंह ने दिया था। इसके बाद पांच किलोमीटर लंबा बाईपास के निर्माण पर शासन ने अपनी रजामंदी दे दी थी। पीडब्ल्यूडी अफसरों का कहना है कि निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह बाईपास करनैलगंज-बेलसर और नवाबगंज हाईवे से निकलकर कस्बे के पहले दायें तरफ नहर की पटरी होते हुए पुन: हाईवे से मिलेगा। इस बाईपास का अधिकांश हिस्सा नहर की पटरी पर पड़ेगा। बाईपास के बनने से परसपुर नगर में आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। सीबीएन मार्ग से निर्माण सामग्री से लदे ट्रकों के साथ बहराइच और श्रावस्ती के लोगों की अयोध्या के लिए आवाजाही इसी मार्ग से होती है। अब इसके बनने का रास्ता साफ हो गया है, लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।
लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति
परसपुर कस्बे में कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है। अब इसके निर्माण से बड़े वाहन कस्बे में प्रवेश करने के बजाय इस बाईपास से होकर गुजरेंगे। जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बाईपास बनने के बाद लोगों को रोजगार के भी नए अवसर प्रदान होंगे। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक ने भी खूब प्रयास किए हैं। विधानसभा सत्र में इस मांग को मजबूती से उठाया, जिसके चलते अब इलाके के लोगों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही। एक्सईएन सीडी टू विनोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परसपुर में बाईपास के निर्माण के लिए टेंडर जारी किये गए है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही बाईपास के निर्माण का कार्य शुरू होगा।