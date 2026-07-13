यूपी के ऐसे शहरों में बनेगा बाईपास और फोर लेन भी, योगी ने बताया- केंद्र से मंजूरी भी मिली

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पांच लाख की आबादी वाले हर शहर में एक बाईपास होगा और हर जिला मुख्यालय फोर लेन से जुड़ेगा। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर व दक्षिण जिलों में विकास की नई बयार बहेगी। इन जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना को स्वीकृति मिल गई है। साथ ही 5 लाख की आबादी वाले हर शहर में एक बाईपास होगा और हर जिला मुख्यालय फोर लेन से जुड़ेगा। इस योजना पर भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। करीब 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री सोमवार को लखनऊ में राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संग उन्होंने 4,850 करोड़ रुपये से अधिक लागत की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। लोकार्पण में कानपुर-लखनऊ सिक्स-लेन एक्सप्रेस वे, हरदोई -लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग (पैकेज-4) का फोर-लेन निर्माण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौहारे पर फोर-लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास शामिल है। कहा कि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की सड़कों व इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की। प्रदेश को 60 हजार करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को सहमति व स्वीकृति मिली है। पूर्व से पश्चिम तक हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई है। इसमें पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसमें मुख्य हैं।

पिछली सरकारों ने बना दिया था यूपी को लाचार- मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारू राज्य के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन, बेहतरीन सुरक्षा की वजह से पहचाना जाता है। पहले यूपी पहचान के संकट से गुजर रहा था। न नीति थी और न ही नीयत। पिछली सरकारों ने प्रदेश को उपद्रव, कर्फ्यू और दंगाग्रस्त प्रदेश बना दिया था। माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेकथ्रू बनकर और ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा।

उत्तर प्रदेश को मिली नई पहचान- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस राज्य में सड़क और गड्ढे में अंतर का पता नहीं चलता था, वह आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है। यूपी अब सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क और एयरपोर्ट का संचालन कर रहा है। यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। पीएम मोदी का विजन था कि नदियों के नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में किया जाए। गडकरी जी ने देश के पहले इनलैंड वाटरवे के रूप में वाराणसी को हल्दिया से जोड़ने का काम किया।