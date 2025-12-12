Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
कार से उतरते ही लड़खड़ाकर गिर गए व्यापारी, दोस्त ने तुरंत जो किया उससे बच गई जान

संक्षेप:

गुरुवार की रात को दो व्यापारी दोस्त एक साथ कार में सवार होकर एक शादी समारोह में गए थे। रात करीब एक बजे दोनों कार से वापस अपने घर आए। राजीव चुग कार से उतरे तो वह अचानक से सड़क पर गिर गए। उनको गिरता देखकर युवा उद्यमी सोनू चुग ने बिना देर किए ही उनको सीपीआर दी और कुछ ही सेकेंड में वह होश में आ गए।

Dec 12, 2025 12:18 pm IST
यूपी के हापुड़ में रात एक बजे के बाद सड़क पर एक व्यापारी की जान उनके दोस्त की वजह से बाल-बाल बच गई। एक शादी समारोह से लौटे ये व्यापारी कार से उतरते ही लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़े। उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ा हो ऐसा सोचकर साथ में मौजूद उनके युवा उद्यमी दोस्त तत्काल सीपीआर दिया और उनकी जान बचा ली। व्यापारी के थोड़ा स्थिर होने पर दोस्त ने उन्हें एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं। यह पूरी घटना मोहल्ले में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हर कोई वक्त पर सीपीआर देकर साथी की जान बचाने वाले युवा उद्यमी की तारीफ कर रहा है।

घटना हापुड़ के कलक्टरगंज मोहल्ले की है। यहां के रहने वाले सोनू चुग युवा उद्यमी हैं। उनकी धीरखेड़ा में फैक्ट्री है। मोहल्ले के ही राजीव चुग स्टेशनरी के व्यापारी हैं। गुरुवार की रात को दोनों एक साथ कार में सवार होकर एक शादी समारोह में गए थे। रात करीब एक बजे दोनों कार से वापस अपने घर आए। जब राजीव चुग कार से उतरे तो कुछ ही सेकेंड में वह अचानक से सड़क पर गिर गए। उनको सड़क पर गिरता देखकर युवा उद्यमी सोनू चुग ने बिना देर किए ही उनको सीपीआर दी और कुछ ही सेकेंड में वह होश में आ गए। जिसके बाद आनन फानन में उन्हें नगर के देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यह पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवा उद्यमी ने बताया कि यदि कुछ और देर हो जाती तो शायद स्टेशनरी व्यापारी की जान नहीं बचाई जा सकती थी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती स्टेशनरी व्यापारी की हालत में सुधार है। वहीं युवा उद्यमी की समय रहते ही सीपीआर देने की प्रशंसा की जा रही है। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों के जरिए सीपीआर के महत्व के बारे में अक्सर सुननने को मिलता है। सीपीआर देना हर किसी को सीखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर कहीं भी मदद दी जा सके और इन हालात में पड़ने वाले शख्स की जान बचाई जा सके।

