मॉर्निंग वॉक से लौट रहे सगे भाई-बहन को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मॉर्निंग वॉक से लौट रहे सगे भाई-बहन को ट्रैक्टर-ट्राली ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में भाई और बहन दोनों की मौत हो गई।

यूपी की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई। न्यू हैदरगंज स्थित बजरंग नगर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें श्वेता (23) और उनका भाई अतुल कुमार (21) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय श्वेता मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और अतुल उसे बाइक से लेने गया था। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना के अनुसार, सुबह लगभग 5 बजे श्वेता घर से वॉक पर निकली। लौटते समय उसका भाई अतुल बाइक से उसे लेने पहुंचा। दोनों वापस लौट रहे थे कि तभी मोहल्ले में बजरंग नगर मोड़ के पास ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।