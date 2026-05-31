अंग्रेजों के जमाने का बना पुल टूट कर रामगंगा नहर में गिरा, सामने आई बड़ी लापरवाही
कानपुर में साढू-कुडनी मार्ग पर बरईगढ़ गांव के पास रामगंगा नहर पर अंग्रेजों के जमाने का बना पुल रविवार तड़के टूट कर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा बच गया । ग्रामीणों का आरोप है कि नहर विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है।
UP News : उत्तर प्रदेश के कानपुर में साढू-कुडनी मार्ग पर बरईगढ़ गांव के पास रामगंगा नहर पर अंग्रेजों के जमाने का बना पुल रविवार तड़के टूट कर नहर में गिर गया। हादसे के दौरान मौके पर किसी की मौजूदगी न होने के कारण बड़ा हादसा बच गया । ग्रामीणों का आरोप है कि नहर विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। पुल कई दशक पुराना था और काफी जर्जर हो चुका था। इसकी रेलिंग सालों पहले टूट चुकी थी। जाहिर है यह चलने लायक नहीं रह गया था लेकिन फिर भी इस पर लोगों का आवागमन जारी था। हादसे के साथ ही नहर विभाग की लापरवाही भी सामने आ गई है।
बता दें कि रामगंगा नहर पर बने इस पुराने पुल के पास ही कुछ महीनों से नए पुल का निर्माण भी जारी है। लोगों का कहना है कि नए पुल के किनारे की कोठियों से लोहे का पाड़ अभी तक नहीं हटवाया गया था, जिससे वहां पर बहुत कूड़ा जमा हो गया है।
नए पुल की सिर्फ बीच वाली कोठी से पानी निकलता है। निकास संकरा होने से बहाव तेज हो गया था। बीते दिनों नहर में पानी और छोड़ा गया तो बहाव और तेज हो गया। रविवार तड़के इसी दबाव में बगल में ही स्थित पुराने पुल की बीच की कोठियां टूटकर गिर पड़ी।
ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार को ही सीडीओ अभिनव जे जैन और नहर विभाग के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया था। लेकिन, तब भी किसी का ध्यान नहीं गया। नए पुल से पानी की सुचारू निकासी न होने से करीब 20 दिन पहले नहर फट भी गई थी। लोगों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति को नजरअंदाज करते रहे। अगर समय से सफाई की गई होती तो पुल नहीं टूटता।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें