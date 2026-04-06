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यूपी के इस नदी पर बनेगा पुल, 20 ग्राम पंचायतों के लोगों को 12 KM के अतिरिक्त चक्कर काटने से राहत

Apr 06, 2026 02:52 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गुजरी मालती नदी पर अमटाही-शंकरगढ़ मार्ग पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके बन जाने से 20 ग्राम पंचायतों की हजारों की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी और 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने से बचत होगी।

यूपी के इस नदी पर बनेगा पुल, 20 ग्राम पंचायतों के लोगों को 12 KM के अतिरिक्त चक्कर काटने से राहत

UP News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहां गुजरी मालती नदी पर अमटाही-शंकरगढ़ मार्ग पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पीडब्लूडी विभाग ने 5.74 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। शासन से बजट की मंजूरी मिल गई है जल्द ही पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस पुल के बन जाने से क्षेत्र की 20 ग्राम पंचायतों की हजारों की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी और 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने से बचत होगी।

अमटाही-शंकरगढ़ मार्ग संग्रामपुर क्षेत्र के टीकरमाफी बाजार से स्वामी परमहंस आश्रम होते हुए रामगंज स्टेशन को जाता है। जो कई गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस मार्ग पर मालती नदी पर पुल की मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी। नदी पर पुल का निर्माण न होने से 20 ग्राम पंचायतों के 50 हजार लोगों को लगभग 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ रहा है।

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पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन से मंजूर

इस पुल के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने जन प्रतिनिधियों से कई बार फरियाद की थी। जिसके बाद पीडब्लूडी विभाग ने पुल निर्माण स्थल का सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार किया। जिसमें पुल निर्माण के साथ ही पहुंच मार्ग का निर्माण भी शामिल है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन से मंजूर हो गया है। जल्द ही पुल का निर्माण शुरू कराया जाएगा। 12 माह में पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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बाईपास को जाने वाला मार्ग जर्जर

वहीं स्थानीय कस्बे में स्थित दुर्गापुर रोड से बाईपास कटरा हुलासी गांव को जाने वाला मार्ग जर्जर हो गया है। मार्ग पर बने गड्ढों में पानी भरा हुआ है। सड़क की सफाई न होने से गन्दगी फैली रहती है। सबसे खराब हालत बाईपास के पास है। इसी मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग आते जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इसे बनवाने तथा सफाई करवाने की मांग किया है।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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