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यूपी: अचानक भरभराकर गिर गई हाईवे पर बन रहे पुल की बीम, 3 मजदूर घायल; मची चीख पुकार

Ajay Singh संवाददाता, हरदोई
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पुल का भारी बीम अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। जान बचाने के लिए मजदूर इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव का काम शुरू कर दिया। उन्होंने मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश की। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। अफसरों की देखरेख में बचाव कार्य शुरू हुआ।

यूपी: अचानक भरभराकर गिर गई हाईवे पर बन रहे पुल की बीम, 3 मजदूर घायल; मची चीख पुकार

UP News : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर-हरदोई नेशनल हाईवे पर हरदोई के सैदपुर गांव के पास सोमवार को निर्माणाधीन पुल की बीम अचानक गिर गई। अचानक बीम गिरने से मौके पर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हादसे में तीन मजदूर घायल हो गए, जबकि मलबे में अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका के चलते राहत और बचाव का काम देर तक चलता रहा। घटना की सूचना मिलते ही डीएम अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के पास शारदा नगर पुल निर्माण का काम चल रहा है। सोमवार को सुबह मजदूर पुल के ऊपर और नीचे निर्माण कार्य में जुटे थे। इसी दौरान अचानक पुल का भारी बीम भरभराकर नीचे गिर पड़ा। बीम गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। मजदूर जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने राहत कार्य शुरू कराया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाकर संभावित रूप से दबे मजदूरों की तलाश की गई। हादसे की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे तथा बचाव कार्य का निरीक्षण किया।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब डेढ़ माह पहले भी इसी निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया था। उस समय भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे थे। इसके बावजूद निर्माण एजेंसी द्वारा पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। दूसरी बार हुए हादसे के बाद लोगों में नाराजगी है और निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठने लगी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच कराई जाएगी। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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पहले भी गिर चुका था पुल का हिस्सा

स्थानीय लोगों के अनुसार करीब डेढ़ माह पहले भी निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया था। उस घटना के बाद सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के दावे किए गए थे, लेकिन दूसरी बार हुए हादसे ने निर्माण एजेंसी की कार्यशैली और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जेसीबी से चला राहत अभियान

बीम गिरने के बाद मौके पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए जेसीबी और अन्य मशीनें लगाई गईं। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया गया। अधिकारियों ने घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा। अन्य मजदूरों की तलाश के निर्देश दिए।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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