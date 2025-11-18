गोरखपुर–एलटीटी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, ट्रेन को रोककर उतारे गए यात्री, तलाशी जारी
संक्षेप: यूपी में गोरखपुर–एलटीटी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। भदोही स्टेशन पर ट्रेन को रोककर यात्रियों को उतारा गया। इसके बाद ट्रेने तलाशी ली जा रही है।
गोरखपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई गोरखपुर–एलटीटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15018) में मंगलवार को बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। ट्रेन सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने भदोही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। यात्रियों को उतारा गया। इसके बाद सघन तलाशी अभियान चलाया।
बताया जा रहा है कि रेलवे कंट्रोल रूम को एक लैंडलाइन फोन से कॉल करके बताया गया कि ट्रेन में बम रखा है। कॉल के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। ट्रेन भदोही पहुंचते ही यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और सभी को प्लेटफॉर्म पर रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने कोच दर कोच तलाशी ली।
सुरक्षाकर्मियों ने ट्रेन की बोगियों और शौचालयों और सामान रखने वाले हिस्सों तक की गहन जांच की। घटना के बाद स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यात्रियों में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। रेलवे और पुलिस अधिकारी कॉल की सच्चाई और कॉलर की पहचान की जांच कर रहे हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है।