यूपी : आबादी की जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट में 70 साल के बुजुर्ग की मौत; गांव में तनाव
आबादी की जमीन को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हमले में गंभीर रूप से घायल 70 वर्षीय बुजुर्ग रामा की उपचार के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने गांव के कई लोगों पर घर में घुसकर हमला करने, जानलेवा मारपीट करने और धमकाने जैसे आरोप लगाए हैं।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के जिंदापुर गांव में आबादी की जमीन को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हमले में गंभीर रूप से घायल 70 वर्षीय बुजुर्ग रामा की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने गांव के कई लोगों पर घर में घुसकर हमला करने, महिलाओं के आभूषण लूटने, जानलेवा मारपीट करने और असलहा दिखाकर धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जिंदापुर गांव के रहने वाले रामा का उनके पड़ोसी से आबादी की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। 7 जून की रात करीब 11 बजे एक बार फिर विवाद हुआ और दूसरे पक्ष के प्रभात कुमार, विजय, अमित, कौशल किशोर, संध्या, देवदत्त, विराट समेत कई लोग एकजुट होकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि पहले गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर लाठी-डंडों, लोहे की रॉड तथा धारदार हथियारों से हमला बोल दिया गया।
हमले में परिवार के कई लोग घायल हो गए। रामा के भतीजे जय हिन्द की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जय हिंद का आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट के दौरान महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, सोने की चेन, झुमकी, माला, अंगूठी और मोबाइल फोन छीन लिए गए।
इतना ही नहीं, एक आरोपित ने पिस्टल लहराते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। उधर, हमले में घायल जय हिन्द के चाचा रामा की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार विवाद लंबे समय से आबादी की जमीन को लेकर चला आ रहा था। घटना के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले में पहले से दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन बुजुर्ग की मौत के बाद प्रकरण और गंभीर हो गया है। क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि घायल बुजुर्ग की मौत के बाद मुकदमे में संबंधित गंभीर धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है और जल्द ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें