यूपी : आबादी की जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट में 70 साल के बुजुर्ग की मौत; गांव में तनाव

आबादी की जमीन को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हमले में गंभीर रूप से घायल 70 वर्षीय बुजुर्ग रामा की उपचार के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने गांव के कई लोगों पर घर में घुसकर हमला करने, जानलेवा मारपीट करने और धमकाने जैसे आरोप लगाए हैं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के जिंदापुर गांव में आबादी की जमीन को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हमले में गंभीर रूप से घायल 70 वर्षीय बुजुर्ग रामा की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने गांव के कई लोगों पर घर में घुसकर हमला करने, महिलाओं के आभूषण लूटने, जानलेवा मारपीट करने और असलहा दिखाकर धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जिंदापुर गांव के रहने वाले रामा का उनके पड़ोसी से आबादी की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। 7 जून की रात करीब 11 बजे एक बार फिर विवाद हुआ और दूसरे पक्ष के प्रभात कुमार, विजय, अमित, कौशल किशोर, संध्या, देवदत्त, विराट समेत कई लोग एकजुट होकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि पहले गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर लाठी-डंडों, लोहे की रॉड तथा धारदार हथियारों से हमला बोल दिया गया।

हमले में परिवार के कई लोग घायल हो गए। रामा के भतीजे जय हिन्द की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जय हिंद का आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट के दौरान महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, सोने की चेन, झुमकी, माला, अंगूठी और मोबाइल फोन छीन लिए गए।

इतना ही नहीं, एक आरोपित ने पिस्टल लहराते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। उधर, हमले में घायल जय हिन्द के चाचा रामा की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार विवाद लंबे समय से आबादी की जमीन को लेकर चला आ रहा था। घटना के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हैं।