लखनऊ में डीएम कम्पाउंड के पास कार में मिली खून से लथपथ युवक की लाश, हाथ में फंसी थी रिवाल्वर

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक युवक के दाहिने हाथ में रिवाल्वर फंसी थी। कार की सीट पर रखी एक पॉलिथिन में चार कारतूस रखे थे। उसकी उम्र करीब 35 से 40 वर्ष है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ईशान गर्ग ने आत्महत्या क्यों की इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

Dead body found in Car: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में हरिओम मंदिर मार्ग पर जिलाधिकारी कम्पाउंड के बाहर कार के अंदर शनिवार देर रात करीब 12:20 बजे एक युवक ने खुद को गोली मार कर जान दे दी। कार के अंदर खून से लथपथ शव मिला। देर रात शव की शिनाख्त राजाजीपुरम एफ ब्लॉक निवासी ईशान गर्ग के रूप में हुई। परिवारीजनों के बारे में पुलिस पता कर रही है। आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है।

आसपास के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम बुलाई गई। वीडियोग्राफी में फोरेंसिक टीम ने कार का गेट खोला। घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए। इंस्पेक्टर के मुताबिक युवक के दाहिने हाथ में रिवाल्वर फंसी थी। कार की सीट पर रखी एक पॉलिथिन में चार कारतूस रखे थे। मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष है। पुलिस का कहना है कि ईशान गर्ग ने आत्महत्या क्यों की इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई।

ईशान गर्ग के नाम से रजिस्टर्ड है कार इंस्पेक्टर ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर जानकारी की गई तो पता चला कि वह ईशान गर्ग के नाम से परिवहन विभाग की साइट पर रजिस्टर्ड है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ईशान गर्ग के परिवारीजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ईशान ने खुद की जान क्यों ली? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही सारी बातें सामने लाई जाएंगी।