भाजपा नेता से अभद्रता, रातभर थाने में बैठाया, चौकी प्रभारी पर ऐक्शन, हटाए गए

यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने भाजपा नेता से अभद्रता कर रातभर थाने में बैठा दिया। शिकायत के बादे सतखंडा चौकी प्रभारी मनोज मलिक को हटा दिया है। पूरे मामले की जांच एसीपी चौक राजकुमार सिंह को सौंपी है।

लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जीशान खान से अभद्रता और उन्हें रात भर ठाकुरगंज थाने में पुलिस ने बैठाए रखा। पुलिस के इस रवैये से क्षुब्ध होकर जीशान खान ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की। प्राथमिक जांच में दोषी मानते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने रविवार देर रात सतखंडा चौकी प्रभारी मनोज मलिक को हटा दिया है। पूरे मामले की जांच एसीपी चौक राजकुमार सिंह को सौंपी है।

जीशान खान के मुताबिक 29 सितंबर की रात वह अपनी मां पारो खान की दवा लेकर स्कूटी से लौट रहे थे। हसैनाबाद के पास कुछ परिचित मिल गए। उनके कहने पर वह वहीं खड़े होकर चाय पीने लगे। इस बीच सतखंडा चौकी प्रभारी मनोज मलिक और अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे। उन्होंने अभद्रता की। विरोध पर गाली गलौज करते हुए स्कूटी का हैंडल पकड़ा। गाड़ी सीज कर दी और थाने लेकर पहुंचे। उन्होंने चौकी प्रभारी को परिचय भी दिया। बताया कि मां की दवा लेकर आ रहे हैं। इसके बाद भी चौकी प्रभारी ने एक न सुनी। रात भर थाने में बैठाए रखा। अपराधियों जैसा बर्ताव किया। जीशान ने बताया कि किसी तरह उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दी।