Hindi NewsUP NewsA birthday party, fireworks and rioting ensued at the Balaini toll plaza on the Baghpat-Meerut National Highway
यूपी के एनएच टोल पर रईसजादों ने जन्मदिन पार्टी कर मचाया हुड़दंग, आतिशबाजी; अफरा-तफरी का माहौल

संक्षेप:

यूपी में बागपत-मेरठ नेशनल हाईवे के बालैनी टोल प्लाजा पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर रईसजादों ने युवक का जन्मदिन मनाया। जमकर आतिशबाजी भी की। इससे टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

Jan 15, 2026 08:17 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के बागपत-मेरठ नेशनल हाईवे के बालैनी टोल प्लाजा पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर रईसजादों ने एक युवक का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने तेज आवाज में गाने बजाकर डांस किया। जमकर आतिशबाजी भी की। इससे टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। बताया जाता है कि टोल कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो युवकों ने उन पर भी रौब गालिब किया और धमकियां दीं। युवाओं के इस हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं पुलिस वीडियो को पुराना बता रही है।

मेरठ-बागपत हाईवे पर बालैनी टोल प्लाजा पर लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए दर्जनों युवाओं ने टोल प्लाजा पर गाड़िया खड़ी कर जन्मदिन मनाया। युवकों ने हुड़दंग मचाया। इस दौरान कार के बोनेट पर केक काटा गया, जिसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई। इतना ही नहीं आतिशबाजी के साथ कार में लगे म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में गाने बजाए गए और हाईवे पर खड़े होकर डांस भी किया गया। इस दौरान अफरातफरी का माहौल रहा।

बताया जाता है कि टोल कर्मियों ने युवकों को रोकने का प्रयास किया, तो युवाओं ने उन्हें डराया-धमकाया भी। वहीं, आतिशबाजी और युवाओं द्वारा हाईवे पर डांस की घटना से टोल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। वहां से गुजर रहे वाहन चालक भी दहशत में नजर आए। प्रभारी निरीक्षक शिवदत्त का कहना है कि वायरल वीडियो पुराना है। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
