यूपी के एनएच टोल पर रईसजादों ने जन्मदिन पार्टी कर मचाया हुड़दंग, आतिशबाजी; अफरा-तफरी का माहौल

संक्षेप: यूपी में बागपत-मेरठ नेशनल हाईवे के बालैनी टोल प्लाजा पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर रईसजादों ने युवक का जन्मदिन मनाया। जमकर आतिशबाजी भी की। इससे टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

उत्तर प्रदेश के बागपत-मेरठ नेशनल हाईवे के बालैनी टोल प्लाजा पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर रईसजादों ने एक युवक का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने तेज आवाज में गाने बजाकर डांस किया। जमकर आतिशबाजी भी की। इससे टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। बताया जाता है कि टोल कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो युवकों ने उन पर भी रौब गालिब किया और धमकियां दीं। युवाओं के इस हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं पुलिस वीडियो को पुराना बता रही है।

मेरठ-बागपत हाईवे पर बालैनी टोल प्लाजा पर लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए दर्जनों युवाओं ने टोल प्लाजा पर गाड़िया खड़ी कर जन्मदिन मनाया। युवकों ने हुड़दंग मचाया। इस दौरान कार के बोनेट पर केक काटा गया, जिसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई। इतना ही नहीं आतिशबाजी के साथ कार में लगे म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में गाने बजाए गए और हाईवे पर खड़े होकर डांस भी किया गया। इस दौरान अफरातफरी का माहौल रहा।