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IPS की फेयरवेल पार्टी में शिकंजी में निकल गया चिड़िया का पंख, ऐक्शन में FSDA; जानें हुआ क्या?

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, आगरा
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आगरा में एक ट्रेनी IPS की परिवीक्षाधीन अवधि पूरी होने पर दी गई फेयरवेल पार्टी में शिकंजी में चिड़िया का पंख मिलने पर हड़कंप मच गया। यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त कैंप कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया था। साकेत कॉलोनी स्थित भगत हलवाई की दुकान से यह शिकंजी मंगाई गई थी।

IPS की फेयरवेल पार्टी में शिकंजी में निकल गया चिड़िया का पंख, ऐक्शन में FSDA; जानें हुआ क्या?

UP News : खाने-पीने की चीजों में मिलावट और अन्य गड़बड़ियों की शिकायतें आती रहती हैं लेकिन यूपी के आगरा में एक ट्रेनी आईपीएस की परिवीक्षाधीन अवधि (Probationary Period) पूरी होने पर दी गई फेयरवेल पार्टी में शिकंजी में चिड़िया का पंख मिलने पर हड़कंप मच गया। यह कार्यक्रम पुलिस आयुक्त कैंप कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया था। शिकंजी साकेत कॉलोनी स्थित भगत हलवाई की दुकान से मंगाई गई थी। एक बोतल में चिड़िया का पंख निकल आया। यह देखकर पुलिस अधिकारी दंग रह गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही एफएसडीए ऐक्शन में आ गया। एफएसडीए की टीम शनिवार को दुकान पर पहुंची और सैंपल लिए।

प्रशिक्षु आईपीएस अभय डागा के साथ पुलिस आयुक्त के गोपनीय सहायक शैलेंद्र कुमार सक्सेना की भी विदाई पार्टी आयोजित की गई थी। सभागार में करीब 40 अधिकारी मौजूद थे। नाश्ता साकेत कॉलोनी स्थित भगत हलवाई की दुकान से मंगवाया गया था। शिकंजी भी इसमें शामिल थी। एक अधिकारी ने शिकंजी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें पंख देखकर सहम गए। इसके बाद किसी अधिकारी ने शिकंजी नहीं पी। इसकी जानकारी एफएसडीए को दी गई। शनिवार को टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लिए। सैंपलिंग के दौरान पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचा था।

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दुकान संचालक प्रदीप भगत का कहना है कि सैंपल लेने की वजह शिकंजी में पंख निकलना बताई जा रही है। उन्होंने पंख नहीं देखा। बोतल में पंख कहां से आया, यह वह खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनके यहां साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है।

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27 से 29 मई तक एफएसडीए ने चलाया था अभियान

इस बीच एफएसडीए (FDSA) ने जानकारी दी है कि आगरा में 27 से 29 मई तक शहर से लेकर देहात तक अभियान चलाया गया था। इस दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के 22 नमूने संग्रहित किए गए थे। सहायक आयुक्त खाद्य-2 महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में तीन दिन के अंदर एफएसडीए की छह अलग-अलग टीमों ने 22 खाद्य नमूने संग्रहित किए।

संग्रहित नमूनों में विभिन्न प्रतिष्ठानों से आईस्क्रीम, आइसकैंडी, बनाना शेक, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, पाइन एप्पल जूस, गन्ने का जूस तथा नींबू शिकंजी सहित अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। सभी नमूनों की गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूपता की जांच राज्य खाद्य प्रयोगशाला में कराई जाएगी। महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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