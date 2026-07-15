यूपी में इंडिया गठबंधन में सीटों की लड़ाई? कांग्रेस ने खुद को बरगद बताया तो सपा आम का पेड़ बन गई

यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। खुद अजय राय ने कांग्रेस को बरगद का पेड़ करार देते हुए सभी को छांव देने की बात कही तो सपा ने खुद को आम का पेड़ बताते हुए पलटवार किया है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि बात सीट की नहीं जीत की होगी। इसके बाद भी कई कांग्रेस नेता दबाव बनाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कमाल तो यह है कि कांग्रेस आलाकमान या प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से इनकी बयानबाजी को रोका नहीं गया है। अब खुद अजय राय ने कांग्रेस को बरगद का पेड़ बताकर बयानबाजी को नया मोड़ दे दिया है। अजय राय के बयान के जवाब में सपा की तरफ से रवि दास मलहोत्रा ने सपा को आम का पेड़ बता दिया है।

अजय राय का कहना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे सभी लोग आराम से बैठकर छांव ले सकते हैं। देशहित के लिए समाज हित के लिए काम कर सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी सर्वमान नेता हैं। आज देश में जो अत्याचार हो रहा है, उसके दोषी कोई हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। कांग्रेस सभी को लेकर चलती है, आगे भी चलती रहेगी। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है।

सपा नेताओं की ओर से कांग्रेस को बड़ा दल होने के कारण बड़ा दिल दिखाने की बात कही गई तो अजय राय ने इस पर भी जवाब दिया। अजय राय ने कहा कि सभी को बड़ा मन और बड़ा दिल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि देशहित में ऐसा करना जरूरी हो गया है। अजय राय ने भले किसी का नाम नहीं लिया लेकि उनका साफ इशारा सपा की तरफ था। वह चाहते हैं कि सपा भी बड़ा दिल दिखाए और कांग्रेस को पूरा सम्मान दें।

अजय राय के बरगत वाले बयान पर सपा ने तीखा पलटवार किया है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने अजय राय के बयान पर कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा पनप नहीं पाता है। हर पौधा सूख जाता है। खत्म हो जाता है। समाजवादी पार्टी तो आम का पेड़ है। आम का पत्ता भी पूजा जाता है। आम के पेड़ से न सिर्फ फल मिलता है, बल्कि उसका तना और अन्य भाग भी काम आते हैं। आम का पेड़ भी लोगों को छांव देता है।