यूपी में इंडिया गठबंधन में सीटों की लड़ाई? कांग्रेस ने खुद को बरगद बताया तो सपा आम का पेड़ बन गई
यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। खुद अजय राय ने कांग्रेस को बरगद का पेड़ करार देते हुए सभी को छांव देने की बात कही तो सपा ने खुद को आम का पेड़ बताते हुए पलटवार किया है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि बात सीट की नहीं जीत की होगी। इसके बाद भी कई कांग्रेस नेता दबाव बनाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कमाल तो यह है कि कांग्रेस आलाकमान या प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से इनकी बयानबाजी को रोका नहीं गया है। अब खुद अजय राय ने कांग्रेस को बरगद का पेड़ बताकर बयानबाजी को नया मोड़ दे दिया है। अजय राय के बयान के जवाब में सपा की तरफ से रवि दास मलहोत्रा ने सपा को आम का पेड़ बता दिया है।
अजय राय का कहना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे सभी लोग आराम से बैठकर छांव ले सकते हैं। देशहित के लिए समाज हित के लिए काम कर सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी सर्वमान नेता हैं। आज देश में जो अत्याचार हो रहा है, उसके दोषी कोई हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। कांग्रेस सभी को लेकर चलती है, आगे भी चलती रहेगी। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है।
सपा नेताओं की ओर से कांग्रेस को बड़ा दल होने के कारण बड़ा दिल दिखाने की बात कही गई तो अजय राय ने इस पर भी जवाब दिया। अजय राय ने कहा कि सभी को बड़ा मन और बड़ा दिल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि देशहित में ऐसा करना जरूरी हो गया है। अजय राय ने भले किसी का नाम नहीं लिया लेकि उनका साफ इशारा सपा की तरफ था। वह चाहते हैं कि सपा भी बड़ा दिल दिखाए और कांग्रेस को पूरा सम्मान दें।
अजय राय के बरगत वाले बयान पर सपा ने तीखा पलटवार किया है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने अजय राय के बयान पर कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा पनप नहीं पाता है। हर पौधा सूख जाता है। खत्म हो जाता है। समाजवादी पार्टी तो आम का पेड़ है। आम का पत्ता भी पूजा जाता है। आम के पेड़ से न सिर्फ फल मिलता है, बल्कि उसका तना और अन्य भाग भी काम आते हैं। आम का पेड़ भी लोगों को छांव देता है।
दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली जीत को देखते हुए कांग्रेस चाहती है कि उसे विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटें मिलें। कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने तो पद संभालते ही सीटों के मामले में बराबरी की बात तक कह दी थी। इसके बाद इमरान मसूद भी सपा पर दबाव बनाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सपा की तरफ से सांसद राजीव राय और कुछ प्रवक्ताओं ने भले ही कांग्रेस को जवाब देना शुरू किया है लेकिन इससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज ही जा रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए राहत वाली बात यही है कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी की तरफ से इस बयानबाजी को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कार्यकर्ता यह भी मानते हैं कि दोनों प्रमुख नेताओं को इस बयानबाजी पर ब्रेक लगानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।