चारबाग स्टेशन पर प्लेटफार्म से रेलवे ट्रैक पर पलटा बैट्री रिक्शा, मचा हड़कंप

चारबाग स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते -होते बच गया। प्लेटफार्म नंबर चार पर यात्रियों को ले जा रहा एक बैट्री रिक्शा ट्रैक पर पलट गया। इसके बाद हड़कंप मचा गया। गनीमत थी कि उस समय कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। इस हादसे में तीन यात्री और चालक घायल हो गया।

सुबह 11 बजे के समय प्लेटफार्म नंबर चार पर एक बैट्री रिक्शा तीन यात्रियों को लेकर जा रहा था। ज़ब यह कानपुर साइड में फुट ओवर ब्रिज के नीचे पहुंचा तो चालक ने आगे चल रहे एक यात्री से आगे निकलने के लिए प्लेटफार्म से ट्रैक की तरफ से तेजी से कट मार दिया। वहां मौजूद यात्रियों का कहना है कि तेजी से मारे गए कट के कारण बैट्री रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक पर जा गिरा। इस घटना से प्लेटफार्म पर हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद यात्री भागे -भागे वहां पहुंचे और गिरे यात्रियों और चालक को फौरन उठाया। बताते हैं कि यात्रियों को ज्यादा चोटें नहीं आई थी, जिससे वो वहां से निकल लिए। कुछ देर बाद ज़ब स्टेशन प्रसाशन को सूचना मिली तो मौक़े पर अधिकारी पहुंचे। इस बीच वहां जुटे अन्य बैट्री रिक्शा चालकों ने ट्रैक पर पलटे रिक्शा को निकालने उठाने का प्रयास किया ।