Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA Bank of Baroda agent defrauded 20 people of 50 lakh by giving them fake fixed deposit receipts protests at branch
फर्जी एफडी थमाकर BOB के बैंक मित्र ने 20 लोगों के हड़पे 50 लाख, शाखा पर हंगामा, थाने पर प्रदर्शन

फर्जी एफडी थमाकर BOB के बैंक मित्र ने 20 लोगों के हड़पे 50 लाख, शाखा पर हंगामा, थाने पर प्रदर्शन

संक्षेप:

बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में तैनात बैंक मित्र ने करीब 20 ग्राहकों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया। बैंक मित्र ने ग्राहकों को कंप्यूटर से निर्मित फर्जी एफडी और बैंक पासबुक से संबंधित दस्तावेज थमाकर 50 लाख से अधिक रुपये ठग लिए।

Jan 14, 2026 02:15 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, काकोरी (लखनऊ) संवाददाता
share Share
Follow Us on

राजधानी लखनऊ में मोहान रोड पर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में तैनात बैंक मित्र ने करीब 20 ग्राहकों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया। बैंक मित्र ने ग्राहकों को कंप्यूटर से निर्मित फर्जी एफडी और बैंक पासबुक से संबंधित दस्तावेज थमाकर 50 लाख से अधिक रुपये ठग लिए। चार से पांच साल पूर्व कराई गई एफडी लेकर जब किसान सोमवार को तोड़वाने पहुंचा। अफसरों ने दस्तावेज देख फटकार लगाते कहा कि फर्जी है। इस बीच कई अन्य ग्राहक पहुंचे। फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सरोसा भरोसा निवासी किसान लवकुश पाल के मुताबिक वर्ष 2022 में उन्होंने बैंक मित्र शिवा राव से मिलकर उन्होंने पांच-पांच लाख की दो एफडी वर्ष 2022 में कराई थी। 2.40 लाख रुपये की एक अन्य एफडी भी कराई थी। 19 फरवरी को बहन की शादी होनी है। शादी की खरीदारी के लिए मंगलवार को एफडी तोड़वाने पहुंचा। दस्तावेज की कार्रवाई के बीच एक अफसर ने एफडी देखी तो वह भड़क गए बोले एफडी फर्जी है। इस बीच लवकुश ने अपने परिचित वह बैंक के ग्राहकों सलेमपुर पतौरा निवासी फूलचंद्र, राम नरेश, हरिशंकर समेत करीब 20-25 लोगों को और बुलवा लिया।

ये भी पढ़ें:हनुमान जी की ‘भक्ति’ में लीन कुत्ता, परिक्रमा के 48 घंटे पूरे, भजन कीर्तन शुरू

उन्होंने खातों से संबंधित दस्तावेज पासबुक और एफडी दिखाई। पता चला कि उनके साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने लोगों को शांत कराया। शाखा प्रबंधक हिमांशु कुकरेती से बातचीत की। बैंकमित्र शिवा राव और ग्राहकों को लेकर पुलिस पारा थाने पहुंची। थाने में भी ग्राहकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बैंक मित्र ने सबके भुगतान को कहा। लवकुश ने बताया कि बैंक मित्र ने 28 जनवरी को उन्हें रुपये देने की बात कही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने रुपये देने का वादा किया है।

परेशान ग्राहकों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन

मोहान रोड शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में तैनात बैंकमित्र ने ग्राहकों से लगभग 50 लाख रुपये की ठगी के मामले में ग्राहकों ने बैंक में हंगामा किया। वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी को थाने पहुंचाया और जांच पड़ताल शुरू की। ग्राहकों ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया।