यूपी में चलती बाइक पर रखा बैग फटा, भीषण विस्फोट में दो छात्रों के चिथड़े उड़े, तीसरा घायल

संक्षेप: यूपी के फर्रुखाबाद में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। चलती बाइक पर बैग में रखे पटाखों में विस्फोट से दो छात्रों के चिथड़े उड़ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा छात्र गंभीर रूप से घायल है। इससे पहले यहां कोचिंग सेंटर में विस्फोट हुआ था।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक और हादसा हुआ है। चलती बाइक पर पटाखों से भरा बैग फटने से दो छात्रों के चिथड़े उड़ गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। तीसरा छात्र घायल है। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र में कपिल रोड पर हुई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। कायमगंज और कपिल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विस्फोट से इलाके में अफरातफरी मच गई है। इससे पहले फर्रुखाबाद में ही एक कोचिंग सेंटर में पिछले दिनों विस्फोट में दो छात्रों की मौत हो गई थी। हालांकि उस विस्फोट के लिए पुलिस ने सैप्टी टैंक को कारण बताया था।

बताया जाता है कि एक ही बाइक पर तीन छात्र सवार थे और पटाखे से भरी बोरी ले रखी थी। जैसे ही वे कपिल रोड से गुजर रहे थे, अचानक पटाखों में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दो छात्रों के चिथड़े उड़ गए। दोनों छात्र फतेहपुर परौली गांव के रहने वाले थे। दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा छात्र घायल है। उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। वह भी गंभीर रूप से घायल है। उसे पास के अस्पताल भर्ती कराया गया है।

फिलहाल पुलिस ने दोनों छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी को उजागर किया है। पटाखों के अवैध और असुरक्षित परिवहन जारी रहने की भी पोल खोली है।