ट्रेन के एसी फर्स्ट कोच में गहनों से भरा बैग चोरी, महिला ने 4 बार की चेन पुलिंग

ट्रेन जब चारबाग स्टेशन पहुंची तो उन्हें पता चला। गहने और कैश गंवाकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने मदद के लिए कुल चार बार चेन पुलिंग की। ट्रेन को रोका। न तो कोई टीटीई और न ही पुलिस आई। तब उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। बेटे के साथ आनंद विहार टर्मिनस-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में सफर कर रही महिला का गहनों से भरा बैग और 25 हजार रुपये चोरी हो गए। ट्रेन जब चारबाग स्टेशन पहुंची तो उन्हें पता चला। गहने और कैश गंवाकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने मदद के लिए चार बार चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। इसके बावजूद न तो रेलवे स्टाफ और न ही पुलिस बल ही मदद करने के लिए आया। रेलवे हेल्प लाइन नंबर पर कॉल की, वहां से भी जवाब नहीं मिला।

पीड़िता की बेबसी और दुख का एक वीडियो एक्स पर अंशी नाम की यूजर ने पोस्ट कर रेल मंत्रालय से सवाल पूछा है कि आपकी पुलिस कहां हैं, आखिर इस महिला के साथ गलत कैसे हुआ। पोस्ट वीडियो में पीड़ित महिला कह रही है कि वह ट्रेन नंबर 15726 (आनंद विहार टर्मिनस-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस) के फर्स्ट एसी में सफर कर रही है। चारबाग स्टेशन पर ट्रेन रात 2.5 घंटा की देरी से रात 1.10 बजे पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका गहनों से भरा बैग और 25 हजार रुपये चोरी हो गया। गहने की कीमत करीब 2.50 लाख रुपये थी।

गहने और कैश चोरी हो जाने की जानकारी मिलते ही उन्होंने स्टेशन से रवाना हो रही ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोका। कोई मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने कुल चार बार चेन पुलिंग की। न तो कोई टीटीई और न ही पुलिस आई। तब उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। थक-हार कर पीड़िता ने अपना वीडियो बनाया, जिसमें वह रोते हुए घटनाक्रम को बयां कर रही है। चोरी कहां हुई इसकी जानकारी पीड़िता नहीं दे पा रही। डीआरएम एनईआर के एक्स पर पोस्ट इस वीडियो को लेकर डीआरएम एनईआर ने डीआरएम एनआर और आरपीएफ से मामले दिखवाने का अनुरोध किया। आरपीएफ का कहना है कि पड़ताल की जा रही है।