खेलते के समय खौलते पानी के भगोने में गिरने से दुधमुंही बच्ची की मौत, परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलते के समय खौलते पानी के भगोने में गिरने से 13 महीने की दुधमुंही बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

राजधानी लखनऊ में सरोजनीनगर के आजादनगर में हुई ह्रदयविदारक घटना में 13 महीने की बच्ची जाह्नवी खौलते हुए पानी के भगोने में गिरने से मौत हो गई। भगोना फर्श पर रखा था और बच्ची खेलते हुए गिर गई थी। परिवारीजन आनन फानन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी चौथे दिन मौत हो गई। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा के मुताबिक बच्ची के पिता अनिल कुमार मूल रूप से हरदोई के फैजुल्लापुर के रहने वाले हैं। यहां आजादनगर में पत्नी शिल्पी और दो बेटियों के साथ रहते थे। अनिल नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी में नौकरी करते थे। 27 दिंसबर की रात शिप्पी ने भगोने में पानी खौलाया। खौलता हुआ पानी फर्श पर रख दिया। इस बीच बच्ची खेलते हुए पहुंची और वह भगोने में गिर गई। चीख-पुकार सुनकर दौड़े माता-पिता ने आनन फानन उसे निकाला। बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसे लोकबंधु लेकर पहुंचे। वहां से हालत नाजुक देख बच्ची को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के दौरान बच्ची की बुधवार सुबह मौत हो गई।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर बतरें विशेष सावधानी : एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि बच्चे शैश्वावस्था से बाल्यावस्था तक बहुत अबोध होते हैं। इस लिए माता-पिता और घर के बड़े लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर इलेक्ट्रानिक उपकरणों और ऐसी हर वस्तु जिससे बच्चों को खतरा हो सकता है। वह उनकी पहुंच से दूर रखें।

- अकसर लोग ठंड में इर्मशन राड बाल्टी में लगाकर पानी खुले में गर्म करते हैं। ऐसा कतई न करें बच्चों की पहुंच से उसे दूर रखें।

- खौलते पानी, दूध और गर्म खाद्य पदार्थ बच्चों की पकड़ से दूर रखें।

- इलेक्ट्रानिक उपकरण हीटर, ब्लोअर आदि भी बच्चों से दूर रखें।