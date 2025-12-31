Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA baby girl dies after falling into a pot of boiling water while playing, leaving the family in shock
खेलते के समय खौलते पानी के भगोने में गिरने से दुधमुंही बच्ची की मौत, परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलते के समय खौलते पानी के भगोने में गिरने से 13 महीने की दुधमुंही बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

Dec 31, 2025 11:13 pm IST Deep Pandey
राजधानी लखनऊ में सरोजनीनगर के आजादनगर में हुई ह्रदयविदारक घटना में 13 महीने की बच्ची जाह्नवी खौलते हुए पानी के भगोने में गिरने से मौत हो गई। भगोना फर्श पर रखा था और बच्ची खेलते हुए गिर गई थी। परिवारीजन आनन फानन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी चौथे दिन मौत हो गई। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा के मुताबिक बच्ची के पिता अनिल कुमार मूल रूप से हरदोई के फैजुल्लापुर के रहने वाले हैं। यहां आजादनगर में पत्नी शिल्पी और दो बेटियों के साथ रहते थे। अनिल नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी में नौकरी करते थे। 27 दिंसबर की रात शिप्पी ने भगोने में पानी खौलाया। खौलता हुआ पानी फर्श पर रख दिया। इस बीच बच्ची खेलते हुए पहुंची और वह भगोने में गिर गई। चीख-पुकार सुनकर दौड़े माता-पिता ने आनन फानन उसे निकाला। बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसे लोकबंधु लेकर पहुंचे। वहां से हालत नाजुक देख बच्ची को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के दौरान बच्ची की बुधवार सुबह मौत हो गई।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर बतरें विशेष सावधानी :

एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि बच्चे शैश्वावस्था से बाल्यावस्था तक बहुत अबोध होते हैं। इस लिए माता-पिता और घर के बड़े लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर इलेक्ट्रानिक उपकरणों और ऐसी हर वस्तु जिससे बच्चों को खतरा हो सकता है। वह उनकी पहुंच से दूर रखें।

- अकसर लोग ठंड में इर्मशन राड बाल्टी में लगाकर पानी खुले में गर्म करते हैं। ऐसा कतई न करें बच्चों की पहुंच से उसे दूर रखें।

- खौलते पानी, दूध और गर्म खाद्य पदार्थ बच्चों की पकड़ से दूर रखें।

- इलेक्ट्रानिक उपकरण हीटर, ब्लोअर आदि भी बच्चों से दूर रखें।

- उन्हें बिजली का प्लग आदि कतई न छूने दें। खुले साकेट और ब्लग बंद करके रखे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News
