दो बच्चों के पिता पर आया बीए की छात्रा का दिल, फोन कर बुलाया फिर खा लिया जहर

संक्षेप: यूपी के मेरठ में बीए की छात्रा का दिल दो बच्चों के पिता पर आ गया है। सोमवार को छात्रा ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और जहर खा लिया। छात्रा की हालत बिगड़ती देख तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

यूपी में मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में सोमवार को रिश्तों की एक उलझी हुई कहानी सामने आई, जिसने सनसनी फैला दी। सरधना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बीए की छात्रा ने दो बच्चों के पिता अपने प्रेमी को बुलंदशहर से कंकरखेड़ा बुलाया। इसके बाद खुद जहर खा लिया। छात्रा की हालत बिगड़ते देख प्रेमी घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, यह प्रेम कहानी लगभग दो साल पहले शुरू हुई थी। युवती (बीए की छात्रा) अक्सर अपनी सहेली से मिलने उसके गांव जाया करती थी। इसी गांव में बुलंदशहर निवासी युवक का ससुराल है। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और जल्द ही वे फोन पर लंबी बातचीत करने लगे। युवक पहले से ही विवाहित और दो बच्चों का पिता है। इसके बावजूद, युवती उससे गहराई से जुड़ गई। उस पर शादी करने का लगातार दबाव बनाने लगी। दूसरी ओर, युवती के परिवार वाले भी उसकी शादी के लिए दूसरी जगह रिश्ता तलाश रहे थे। इससे युवती मानसिक दबाव में थी।

घर से केक लेने के बहाने निकली सोमवार की सुबह, युवती अपने घर से यह कहकर निकली कि वह बाजार से केक लेने जा रही है। घर से निकलने के बाद उसने बुलंदशहर में रह रहे अपने प्रेमी को फोन किया और उसे तुरंत कंकरखेड़ा में फ्लाईओवर के पास बुलाया।

जब प्रेमी मौके पर पहुंचा तो युवती ने चौंकाने वाला खुलासा किया। प्रेमी को बताया कि उसने जहर खा लिया है। यह सुनते ही युवक हक्का-बक्का रह गया। इसी बीच युवती की हालत भी बिगड़ने लगी। युवती की हालत को देखते हुए प्रेमी ने बिना समय गंवाए उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।