Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अलीगढ़ के बाद अब आगरा के खटारा स्कूल बस का फर्श टूटा, पहिये से कुचलकर 9 साल की बच्ची की मौत

Mar 12, 2026 06:01 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, आगरा
share

अलीगढ़ के बाद अब आगरा में बुधवार को खटारा स्कूल बस की वजह से मासूम बच्ची की जान चली गई। थाना एत्मादपुर क्षेत्र के स्कूल की बस के जर्जर फर्श से 9 साल की छात्रा नीचे गिर गई और पहिए से कुचल गई। बच्ची को जब तक अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई।

अलीगढ़ के बाद अब आगरा के खटारा स्कूल बस का फर्श टूटा, पहिये से कुचलकर 9 साल की बच्ची की मौत

Agra News: अलीगढ़ के बाद अब आगरा में बुधवार को खटारा स्कूल बस की वजह से मासूम बच्ची की जान चली गई। थाना एत्मादपुर क्षेत्र के भागुपुर के स्कूल की बस के जर्जर फर्श से 9 साल की छात्रा नीचे गिर गई और पहिए से कुचल गई। बच्ची को जब तक अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई

गांव नगला लाले के रहने वाले ब्रह्मजीत की 9 साल की बेटी नैना आरबीएस हायर सेकंडरी स्कूल में कक्षा एक की छात्रा थी। वह सगी बहन परी और गौरी, भाई रितिक व कान्हा, चचेरी बहन शिवानी व अन्य बच्चों के साथ सुबह सात बजे बस से स्कूल गई थी। दोपहर 1.30 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे खटारा बस से घर लौट रहे थे। जिस सीट पर नैना बैठी थी, उसके नीचे फर्श की चद्दर गल गई थी। उसमें छेद होने पर ठीक कराने के बजाय लकड़ी का तख्ता लगा दिया गया था। रास्ते में बिहारीपुर मोड़ के ब्रेकर पर झटका लगने से तख्ता हट गया और नैना नीचे गिर गई।

ये भी पढ़ें:चलती स्कूल बस की जर्जर फर्श से गिरी छह साल की बच्ची, टायर तले कुचलकर मौत

पीछे बैठी बड़ी बहन परी ने चालक को आवाज दी और बस को रुकवाया। चालक ने गाड़ी रोकी। हादसे की जानकारी पर स्कूल स्टाफ घटना स्थल पर पहुंचा। बस से कुचलने के बाद आनन-फानन में नैना को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नैना के परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस स्कूल पहुंची तो स्टाफ ताला लगाकर फरार हो गया। स्कूल प्रबंधक भी नहीं मिला। चालक बस लेकर भाग गया और बस को छिपा दिया। उसकी तलाश की जा रही है। पीड़ित पिता की तहरीर पर बस चालक व स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इस मामले में डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि घटना बहुत दुखद है। हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलेगा।

ये भी पढ़ें:बस में बच्ची के साथ जो हुआ सोच भी नहीं सकता था कोई, भाई चिल्लाया-अंकल गाड़ी रोको

अलीगढ़ में भी स्कूल बस का फर्श टूटने से छात्रा की चली गई थी जान

इससे पहले अलीगढ़ में दादों थाना क्षेत्र के गांव कसेर भूड़िया पर स्थित माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल की यूकेजी की छात्रा स्कूल बस से नीचे गिर गई थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ढोलना कोतवाली प्रभारी गोविंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि गंगीरी रवि यादव की छह वर्षीय पुत्री अनन्या माउंट देव इंटरनेशलन में यूकेजी की छात्रा थी। पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को भी गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को प्रबंधक व चालक को जेल भेज दिया। इसके अलावा मामले में आरटीओ की ओर से दी गई तहरीर पर भी पुलिस ने स्कूल की केयरटेकर (अंडरटेकिंग) रीना यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

ये भी पढ़ें:स्कूल बस की टूटी फर्श से गिरकर मासूम की मौत के बाद ऐक्शन, RTO समेत दो सस्पेंड
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Agra News Agra Agra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |