अफसर ने झगड़ा नहीं सुलझाया तो टॉवर पर चढ़ गए 68 साल के बुजुर्ग, मिन्नतें करने लगी पुलिस

68 साल के एक बुजुर्ग का भाइयों से जमीन का विवाद चल रहा है। शनिवार को सुबह वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए। उन्होंने टॉवर से कूद कर जान देने की धमकी दी। बुजुर्ग का कहना है कि विवाद को लेकर वह सीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में भी गए थे। वहां से निस्तारण का आदेश हुआ था।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 68 साल के एक बुजुर्ग टॉवर पर चढ़ गए हैं। बुजुर्ग को नीचे उतारने के लिए पुलिस मिन्नतें कर रही है। आरोप है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद अफसरों ने भाइयों से चल रहे उनके विवाद का निस्तारण नहीं कराया और इसी वजह से उनका मकान नहीं बन पा रहा है। बुजुर्ग ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि अधिकारी ने उन्हें न्याय दिलाने की बजाए फटकार कर भगा दिया। बुजुर्ग सम्बन्धित अफसर को मौके पर बुलाकर विवाद का निस्तारण कराने की मांग कर रहे हैं।

मामला, कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार यहां के रहने वाले 68 साल के एक बुजुर्ग का भाइयों से जमीन का विवाद चल रहा है। शनिवार को सुबह वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए। उन्होंने टॉवर से कूद कर जान देने की धमकी दी। बुजुर्ग का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर वह सीएम के जनता दर्शन कार्यक्रम में भी गए थे। वहां से निस्तारण का आदेश हुआ था। जिस पर शुक्रवार को एसडीएम दफ्तर गए थे। वहां उन्हें समाधान देने की बजाए फटकार लगाई गई। डांट कर भगा दिया गया। बुजुर्ग ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

मिन्नतें करती दिखी पुलिस बुजुर्ग के टॉवर पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस उनसे उतर आने की मिन्नतें करने लगी। बुजुर्ग एसडीएम को मौके पर बुलाकर विवाद का निस्तारण करने की जिद पर अड़ गए। बताया जा रहा है कि पटहेरवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया निवासी 68 वर्षीय हरेन्द्र राय का पैतृक सम्पति में हिस्से को लेकर अपने भाइयों से विवाद चला आ रहा है। हरेंद्र राय की बेटी ने मौके पर पहुंचकर दरोगा श्रवण कुमार से कहा कि उनके पिता मुख्यमंत्री के जनता र्दान कार्यक्रम में गए थे। हर बार प्रशासन गलत रिपोर्ट लगाकर भेज देता है, जिससे उनका घर नहीं बन पा रहा है।