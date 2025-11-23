Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA 50 kg ice ball fell from the sky in Badaun workers narrowly escaped
बदायूं में आसमान से गिरा 50 किलो का बर्फ का गोला, ईंट भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर बाल-बाल बचे

बदायूं में आसमान से गिरा 50 किलो का बर्फ का गोला, ईंट भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर बाल-बाल बचे

संक्षेप:

बदायूं जिले में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक गांव के एक ईंट भट्टे पर अचानक आसमान से बर्फ का एक विशाल टुकड़ा आ गिरा। तेज धमाके के साथ जमीन पर गिरते ही बर्फ का यह टुकड़ा चारों ओर बिखर गया।

Sun, 23 Nov 2025 06:42 PMPawan Kumar Sharma भाषा, बदायूं
बदायूं जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के दीननगर शेखपुर गांव में रविवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जब गांव के बाहर स्थित एक ईंट भट्टे पर अचानक आसमान से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। घटना सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। उस समय भट्टे पर कई मजदूर काम कर रहे थे और एक करीब 50 किलो का बर्फ का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। इससे मौके परअफरा-तफरी मच गई। गिरते ही बर्फ का टुकड़ा बड़े धमाके के साथ बिखर गया, लेकिन गनीमत यही रही कि कोई मजदूर इसकी चपेट में नहीं आया।

उधर, सूचना मिलते ही बिल्सी के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) प्रेमपाल सिंह ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कराया। अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट है कि बर्फ का यह टुकड़ा काफी बड़ा और भारी था, जिसकी वजह से आसपास काम कर रहे मजदूरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। फिलहाल प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा आसमान से आया कहां से।

स्थानीय ग्रामीण भी इस घटना से बेहद हैरान हैं। चश्मदीद सोमेंद्र यादव ने बताया कि बर्फ का टुकड़ा आकार में एक बड़े पत्थर के बराबर था और गिरते ही तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। उन्होंने कहा कि हम सभी पास में ही खड़े थे, अगर यह थोड़ा और करीब गिरता तो किसी की भी जान जा सकती थी। वहीं मज़दूर वीर सिंह ने बताया कि वह ईंटें जमा कर रहे थे, तभी अचानक उनके कुछ मीटर की दूरी पर यह बर्फ का भारी टुकड़ा गिरा। उनका अनुमान है कि यह करीब 50 किलो का रहा होगा।

