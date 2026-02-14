Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बहन के सामने 5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंचकर मार डाला; परिवार में पसरा मातम

Feb 14, 2026 03:28 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, धानेपुर (गोंडा)
share Share
Follow Us on

गोंडा के धानेपुर में आवारा कुत्तों के हमले से छह वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। शौच के लिए गई बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर गले में गंभीर चोट पहुंचाई। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है, ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है।

बहन के सामने 5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंचकर मार डाला; परिवार में पसरा मातम

गोंडा के धानेपुर में में शौच को गई मासूम बालिका को कुत्तों ने नोचकर मार डाला है जिससे घर परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बच्ची के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। नगर पंचायत धानेपुर के वार्ड नंबर पांच कल्याण नगर के गांव मुहल्ला टहलुवन पुरवा निवासी विशुन लाल की छह साल की लड़की महक अपनी छोटी बहन मुस्कान पांच साल व गांव की दो अन्य छोटी छोटी लड़कियों के साथ गांव के पूरब शनिवार की सुबह शौच के लिए गई थी।

बताया जाता है कि इसी दौरान दो कुत्ते आ गए और महज पांच साल की मासूम मुस्कान को नोच कर अधमरा कर दिया। गले के पास इस कदर काट दिया की काफी खून बहने से मौत हो गई है। बालिका को काटने के दौरान गांव में आये रिश्तेदारी के युवक ने ईंट से कुत्तों को दौड़ाकर छुड़ाया और गांव पर आकर सूचना दी।

ये भी पढ़ें:यूपी में आवारा कुत्तों को लेकर ऐक्शन में योगी सरकार, सभी जिलों को निर्देश जारी
ये भी पढ़ें:एक ही कुत्ते ने दो घंटे में 11 लोगों को काटा, बच्ची का गाल नोंचा, हालत गंभीर

जिस पर गांव के लोग और परिजन पहुंचे इस पर बालिका को सीएचसी मुजेहना लाया गया जहां से रिफर कर दिया गया लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। हालांकि परिजन लेकर ‌जिला अस्पताल गये जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही घर पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया। चेयरमैन प्रतिनिधि रक्षाराम वर्मा ने भी पहुंच कर घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान सभासद पवन प्रकाश तिवारी सहित तमाम लोगों ने पहुंचकर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है।

आपको बता दें यूपी में कुत्तों के काटने के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग और सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार बीते पांच वर्षों में डॉग बाइट के मामलों की संख्या लाखों में रही है, जिससे यह मुद्दा अब जनस्वास्थ्य की बड़ी चुनौती बन चुका है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर साल बड़ी संख्या में लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। 2019-20 के दौरान डॉग बाइट के मामले करीब 10 से 12 लाख के आसपास दर्ज किए गए थे। इसके बाद 2020-21 में कोविड काल के दौरान कुछ कमी देखी गई।

लेकिन 2021-22 से मामलों में फिर तेजी आई। 2022-23 में यह संख्या बढ़कर करीब 15 लाख के आसपास पहुंच गई। वहीं 2023-24 और हाल के वर्षों में भी लाखों लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2023 से 2025 के बीच लाखों कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन किया गया ताकि हमलों और रेबीज के खतरे को कम किया जा सके।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Gonda News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;