गोवर्धन तक बनेगा 47 किलोमीटर लंबा फोरलेन बाईपास, ब्रज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत
यूपी के ब्रज आने-जाने श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। फरह से गोवर्धन तक 47 किलोमीटर लंबा फोरलेन बाईपास बनेगा। भविष्य में इस मार्ग को बरसाना तक बढ़ाने की भी योजना है।
मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। ब्रज के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए फरह से गोवर्धन तक 47 किलोमीटर लंबा फोरलेन बाईपास बनाने की योजना तैयार की गई है। भविष्य में इस मार्ग को बरसाना तक बढ़ाने की भी योजना है। करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का प्रस्ताव ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसमें सड़क निर्माण के साथ भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण क्षतिपूर्ति का खर्च भी शामिल है। शासन से स्वीकृति और बजट मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मथुरा विजन के तहत यह महायोजना तैयार कराई है। इसका उद्देश्य बरसाना, गोवर्धन, मथुरा और वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को सुगम, तेज और सुरक्षित यातायात सुविधा से जोड़ना है। प्रस्तावित मार्ग फरह स्थित हिंदुस्तान कॉलेज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर गोवर्धन तक जाएगा। यह फरह से गोवर्धन के बीच गुजर रहे रजबहा के आसपास बनाया जाएगा।
पर्वों पर इन रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लंबा जाम लग जाता है
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर परिषद के माध्यम से शासन को भेजा है। अभी आगरा की ओर से गोवर्धन जाने वाले श्रद्धालुओं को मथुरा शहर से होकर या फरह-गोवर्धन के संकरे और जर्जर रास्तों से गुजरना पड़ता है। परिक्रमा, गुरु पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णिमा, राधाष्टमी और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख पर्वों पर इन रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लंबा जाम लग जाता है।
भविष्य में मार्ग को बरसाना तक बढ़ाए जाने से और सुगम होगा आवागमन
कई बार 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में तीन से चार घंटे तक लग जाते हैं। इससे श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती है और जिला प्रशासन के सामने भीड़ नियंत्रण की चुनौती खड़ी हो जाती है। बाईपास बनने से आगरा की ओर से गोवर्धन जाने वाले वाहनों को मथुरा शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। वे फरह से सीधे गोवर्धन पहुंच सकेंगे। इससे शहर के यातायात का दबाव कम होने और श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। भविष्य में मार्ग को बरसाना तक बढ़ाए जाने से ब्रज के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन और सुगम हो सकेगा। धार्मिक स्थलों को आने-जाने वाले श्रद्धालुओंको राहत मिलेगी।
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