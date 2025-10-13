Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsA 45-meter-wide road will be built in the Sultanpur Road area in lucknow, connecting to Ayodhya Road

सुलतानपुर रोड क्षेत्र में 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, अयोध्या रोड से भी जुड़ेगी

यूपी के लखनऊ में सुलतानपुर रोड क्षेत्र में 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। एलडीए ने एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। प्राधिकरण अब यहां 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड का निर्माण कराने जा रहा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 07:38 AM
राजधानी लखनऊ के सुलतानपुर रोड क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एलडीए ने एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। प्राधिकरण अब यहां 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड का निर्माण कराने जा रहा है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क के पहले चरण पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क बनने के बाद सुलतानपुर रोड से नए क्षेत्रों तक आना-जाना काफी सुगम हो जाएगा। आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों के साथ शहर के यातायात को भी राहत मिलेगी। बाद में यह अयोध्या रोड से भी जुड़ेगी।

यह मास्टर प्लान रोड सुलतानपुर रोड के किसान पथ के बाईं ओर से गुजरेगी। इसके लिए एलडीए ने ग्राम बक्कास, चौरसिया, चौरासी, मलूकपुर, नूरपुर, बेहटा, मस्तेमऊ और दुलारमऊ समेत कई गांवों की जमीन अधिग्रहीत की है। इन क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रहे आवासीय और वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स को देखते हुए यह सड़क आने वाले वर्षों में प्रमुख लिंक रोड का काम करेगी। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से सीधा संपर्क मिलेगा, बल्कि अयोध्या रोड की ओर जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। आने वाले दिनों में यह आईटी सिटी व वेलनेस सिटी से भी जुड़ेगी।

पहले चरण में तेजी से होगा निर्माण कार्य

एलडीए के इंजीनियरिंग प्रभाग के अनुसार, पहले चरण में सड़कों का निर्माण तेजी से कराया जाएगा ताकि आवागमन पर असर न पड़े। प्रारंभिक कार्य में मिट्टी भराई, नालों का निर्माण, डिवाइडर,जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह सड़क 45 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें मुख्य मार्ग, सर्विस रोड, फुटपाथ की व्यवस्था रहेगी।

छह हिस्सों में होगा निर्माण, टेंडर जारी

सड़क निर्माण कार्य को छह भागों में विभाजित किया गया है। ताकि काम को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए अलग-अलग टेंडर जारी कर दिए हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है।

पहला भाग

2110 मीटर लंबा होगा, जिस पर 12.11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

दूसरा भाग

1740 मीटर लंबाई का होगा और इस पर 10.38 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

तीसरा भाग

1730 मीटर लंबा होगा, जिसकी लागत 10.36 करोड़ रुपए तय की गई है।

चौथा भाग

1600 मीटर लंबाई का होगा और इस पर 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

पांचवां भाग

1510 मीटर लंबा होगा, जिस पर 8.23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

छठा भाग

1200 मीटर लंबाई का होगा और इस पर 6.97 करोड़ की लागत आएगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इसके बनने से आसपास के दर्जन भर से ज्यादा गांवों के लोगों को अच्छा मार्ग मिल जाएगा। एलडीए की नई टाउनशिप भी जुड़ेंगे।