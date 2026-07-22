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आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा रामपुर, पुलिस अलर्ट

By Deep Pandey
रामपुर, हिन्दुस्तान
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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का 45 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल रामपुर पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की मांग का ज्ञापन सौंपेगा।

आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा रामपुर, पुलिस अलर्ट

यूपी में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर रामपुर में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। विवि को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अब कानूनी लड़ाई के साथ-साथ सड़क पर भी पूर्ण जोर आजमाइश करने में जुट गई है। गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में सपा का 45 सदस्यीय हाई-प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचेगा और जिलाधिकारी से मुलाकात कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की मांग का ज्ञापन सौंपेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा जारी इस कार्यक्रम के बाद रामपुर में समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है।

सपा के बड़े प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर, शहर के प्रमुख चौराहों और जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर उतारा गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले।

45 सदस्यीय दल में विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष शामिल

प्रतिनिधि मंडल में रामपुर जिलाध्यक्ष अजय सागर, विधायक नसीर अहमद खां, कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, अताउर्रहमान, नवाब जान, मोहम्मद हाजी नासिर कुरैशी, मोहम्मद फहीम इरफान, शहजिल इस्लाम अंसारी, अतुल प्रधान, रफकी अंसारी, पंकज कुमार मलिक, पिंकी यादव, इकबाल महमूद, राम खिलाड़ी सिंह यादव, महबूब अली, स्वामी ओउमवेश, तसलीम अहमद, मनोज कुमार पारस, राम अवतार सिंह सैनी, समर पाल सिंह, मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह, बरेली के जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, बिजनौर के जिलाध्यक्ष हनी फैसल, अमरोहा के जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव, संभल के जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, बरेली महानगर के अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी, पूर्व विधायक हाजी रिजवान, यूसुफ अंसारी, जगराम सिंह, विजय सिंह, भगवत यारण गंगवार, सुल्तान बेग, इस्लाम साबिर, विजय पाल सिंह, आरके शर्मा और महिपाल सिंह यादव, पीतम सिंह, हाजी सब्बन, अशफाक अली, नईम उल हसन, मूलचंद्र और शेख सुलेमान शामिल रहेंगे।

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डॉ. तजीन फात्मा से मिले राष्ट्रीय सचिव

जौहर यूनिवर्सिटी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने सपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार भूल्लर सिंह आजम खां के आवास पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि पूरी पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इसके बाद उन्होंने धरनास्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों के संघर्ष की सराहना की और उन्हें संबोधित किया।

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परिसर में जारी धरने में शामिल हुए अजहरी

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी अपनी टीम के साथ 'तालीमी बेदारी मुहिम' के तहत रामपुर पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा से मुलाकात कर सामाजिक, शैक्षिक और वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम के साथ जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में जारी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर समर्थन जताया।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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