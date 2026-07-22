आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा रामपुर, पुलिस अलर्ट

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का 45 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल रामपुर पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की मांग का ज्ञापन सौंपेगा।

यूपी में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर रामपुर में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। विवि को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अब कानूनी लड़ाई के साथ-साथ सड़क पर भी पूर्ण जोर आजमाइश करने में जुट गई है। गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में सपा का 45 सदस्यीय हाई-प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचेगा और जिलाधिकारी से मुलाकात कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की मांग का ज्ञापन सौंपेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा जारी इस कार्यक्रम के बाद रामपुर में समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है।

सपा के बड़े प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर, शहर के प्रमुख चौराहों और जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर उतारा गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले।

45 सदस्यीय दल में विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष शामिल प्रतिनिधि मंडल में रामपुर जिलाध्यक्ष अजय सागर, विधायक नसीर अहमद खां, कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, अताउर्रहमान, नवाब जान, मोहम्मद हाजी नासिर कुरैशी, मोहम्मद फहीम इरफान, शहजिल इस्लाम अंसारी, अतुल प्रधान, रफकी अंसारी, पंकज कुमार मलिक, पिंकी यादव, इकबाल महमूद, राम खिलाड़ी सिंह यादव, महबूब अली, स्वामी ओउमवेश, तसलीम अहमद, मनोज कुमार पारस, राम अवतार सिंह सैनी, समर पाल सिंह, मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह, बरेली के जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, बिजनौर के जिलाध्यक्ष हनी फैसल, अमरोहा के जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव, संभल के जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, बरेली महानगर के अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी, पूर्व विधायक हाजी रिजवान, यूसुफ अंसारी, जगराम सिंह, विजय सिंह, भगवत यारण गंगवार, सुल्तान बेग, इस्लाम साबिर, विजय पाल सिंह, आरके शर्मा और महिपाल सिंह यादव, पीतम सिंह, हाजी सब्बन, अशफाक अली, नईम उल हसन, मूलचंद्र और शेख सुलेमान शामिल रहेंगे।

डॉ. तजीन फात्मा से मिले राष्ट्रीय सचिव जौहर यूनिवर्सिटी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने सपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार भूल्लर सिंह आजम खां के आवास पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि पूरी पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इसके बाद उन्होंने धरनास्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों के संघर्ष की सराहना की और उन्हें संबोधित किया।