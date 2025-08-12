A 30 year old girl was mauled to death by ferocious dogs खूंखार कुत्तों का आतंक, 30 साल की युवती को नोच-नोचकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
A 30 year old girl was mauled to death by ferocious dogs

खूंखार कुत्तों का आतंक, 30 साल की युवती को नोच-नोचकर मार डाला

कुशीनगर में मंगलवार को खूंखार कुत्तों ने एक अर्धविक्षिप्त युवती को नोच कर मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। कुत्ते युवती के शव को नोच रहे थे। पुलिस ने कुत्तों को भगा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, कुशीनगरTue, 12 Aug 2025 10:43 PM
खूंखार कुत्तों का आतंक, 30 साल की युवती को नोच-नोचकर मार डाला

यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हाटा कोतवाली क्षेत्र स्थित अर्जुन डुमरी गांव में मंगलवार को खूंखार कुत्तों ने एक अर्धविक्षिप्त युवती को नोच कर मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। कुत्ते युवती के शव को नोच रहे थे। पुलिस ने कुत्तों को भगा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हाटा कोतवाल रामसहाय चौहान को मंगलवार को दोपहर बाद तकरीबन तीन बजे सूचना मिली कि क्षेत्र के अर्जुन डुमरी गांव में गोरख पटेल की अर्धविक्षिप्त 30 साल की बेटी माधुरी का शव गांव के पंचायत भवन के समीप धान के खेत में पड़ा है। आवारा कुत्ते उसे नोच रहे हैं। कोतवाल रामसहाय चौहान अपने साथ पुलिस कर्मियों को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने डंडा पीटकर शव नोच रहे कुत्तों को भगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि युवती मनासिक रूप से अर्धविक्षिप्त थी। मंगलवार को गांव के बाहर पंचायत भवन के पीछे गई होगी किन्हीं कारणों से उसकी मौत हो गई होगी। कुत्ते उसका शव नोच रहे थे।

ग्रामीणों के मुताबिक अर्धविक्षिप्त युवती गांव में घूमा करती थी। वह सोमवार को अचानक गायब हो गई। युवती के परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मंगलवार को धान के खेत में उसका शव कुत्ते नोच रहे थे। कुत्ते उसके शरीर के कुछ हिस्से को नोच कर खा गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कुत्तों का काफी आतंक है। कुत्तों ने ही मानसिक रूप से बीमार युवती पर हमला कर उसे मार डाला। उसकी मौत के बाद कुत्ते उसके शव को नोच रहे थे। एक साल पूर्व कुत्तों के हमले से एक गाय तथा आठ माह पूर्व एक बकरे की मौत हो चुकी है।

कसया सीओ कुंदन सिंह का कहना है कि युवती की मौत की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। इस मामले में एसडीएम हाटा योगेश्वर सिंह ने बताया कि युवती की कुत्तों के नोंचने से मौत होने की सूचना मिली है। बीडीओ को भेज कर मामले की जानकारी कराई जा रही है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी।

