30 सेकेंड के वीडियो ने अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की बढ़ा दी मुसीबत, FIR दर्ज

वीडियो में अबान एक शादी समारोह में दिख रहा था। उसके साथ कुछ युवक भी हैं। वीडियो के बैक ग्राउंड में दबंगई भरा आपत्तिजनक डायलॉग गूंज रहा है। इस वीडियो को हमजा नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था। वीडियो वायरल होने के साथ ही इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी आने लगीं।

Fri, 28 Nov 2025 06:46 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद के वायरल वीडियो ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी है। धूमनगंज थाने में एसआई आदित्य सिंह की तहरीर पर अबान अहमद और जिस इंस्टाग्राम आईडी पर यह वीडियो पोस्ट किया गया है उसके क्रिएटर हमजा के खिलाफ नामजद तथा एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

अतीक और अशरफ की हत्या हुए दो साल से अधिक हो गए हैं पर ये दोनों नाम अब भी अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। अब नया मामला अतीक के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर बुधवार को तीस सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर अबान अचानक चर्चा में आ गया है। वीडियो में वह एक शादी समारोह में दिख रहा था। उसके साथ कुछ युवक भी दिख रहे हैं। वीडियो के बैक ग्राउंड में दबंगई भरा आपत्तिजनक डायलॉग गूंज रहा है। इस वीडियो को हमजा नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के साथ ही इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी आने लगीं।

जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य के निर्देश पर धूमनगंज थाने में अतीक के बेटे आबान अहमद, इंस्टाग्राम आईडी धारक हमजा के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो में जुड़े अन्य युवकों की भी पहचान की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हो सकी है कि यह वीडियो कब का और कहां का है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसे किसने और क्यों बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है।

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
