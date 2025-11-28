30 सेकेंड के वीडियो ने अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की बढ़ा दी मुसीबत, FIR दर्ज

संक्षेप: वीडियो में अबान एक शादी समारोह में दिख रहा था। उसके साथ कुछ युवक भी हैं। वीडियो के बैक ग्राउंड में दबंगई भरा आपत्तिजनक डायलॉग गूंज रहा है। इस वीडियो को हमजा नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था। वीडियो वायरल होने के साथ ही इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी आने लगीं।

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद के वायरल वीडियो ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी है। धूमनगंज थाने में एसआई आदित्य सिंह की तहरीर पर अबान अहमद और जिस इंस्टाग्राम आईडी पर यह वीडियो पोस्ट किया गया है उसके क्रिएटर हमजा के खिलाफ नामजद तथा एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

अतीक और अशरफ की हत्या हुए दो साल से अधिक हो गए हैं पर ये दोनों नाम अब भी अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। अब नया मामला अतीक के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर बुधवार को तीस सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर अबान अचानक चर्चा में आ गया है। वीडियो में वह एक शादी समारोह में दिख रहा था। उसके साथ कुछ युवक भी दिख रहे हैं। वीडियो के बैक ग्राउंड में दबंगई भरा आपत्तिजनक डायलॉग गूंज रहा है। इस वीडियो को हमजा नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के साथ ही इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी आने लगीं।