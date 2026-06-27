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यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान, 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद सीधे मिलेगा DL

Pawan Kumar Sharma राममहेश मिश्र, कानपुर
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यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया जल्द ही आसान होने जा रही है। परिवहन विभाग मंडल के सभी जिलों में मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहा है, जहां 28 दिन का प्रशिक्षण और फॉर्म-5 प्राप्त करने वाले आवेदकों को ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिल जाएगी।

यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान, 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद सीधे मिलेगा DL

UP News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को जल्द ही ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट से राहत मिल सकती है। इसके लिए यूपी परिवहन विभाग मंडल के सभी जिलों में मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (ADT सेंटर) शुरू करेगा। यहां 28 दिनों का प्रशिक्षण पूरा करने और फॉर्म-5 मिलने के बाद आवेदकों को अलग से ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले फर्रुखाबाद से होगी, जबकि दूसरा सेंटर कानपुर नगर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर आवेदन करना होगा। इसमें एडमिशन लेने वालों को 28 दिनों की प्रयोगात्मक और शैक्षणिक शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद उन्हें फार्म-5 जारी होगा। ये सेंटर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होंगे। शिक्षण काल के दौरान आवेदक को 28 घंटे सिमुलेटर और सड़क पर ड्राइविंग का ट्रेनिंग दी जाएगी।

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र खुलने पर जो भी यहां का सर्टीफिकेट हासिल करेगा, वह एक तरह से कुशल चालक होगा। यह व्यवस्था अभी निजी दोपहिया औऱ चौपहिया वाहन चालकों के लिए शुरू होगी। इन केंद्रों पर आटोमैटिक ट्रैक, सेंसर तकनीक के जरिए ड्राइविंग का आकलन भी समय-समय पर किया जाएगा। संतोष कुमार ने बताया कि स्थायी डीएल के लिए अभी आवेदन करने के बाद आटोमैटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पनकी जाकर वाहन चलाने का टेस्ट देने की अनिवार्यता है पर जो एडीटीसी से सर्टीफिकेट ले लेगा उसे आटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। आवेदन के साथ जैसे ही वह फार्म-5 को आवेदन के साथ अपलोड करेगा तो आवेदक बायोमैट्रिक जैसे कराएगा, वैसे ही आरआई या फिर एमवीआई उसे पास करेगा। इसके बाद एआरटीओ प्रशासन लाइसेंस जारी कर देगा।

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छह हजार रुपये फीस देनी होगा

मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि जिलेवार खुलने वाले प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग लेने के लिए छह हजार रुपये फीस देनी होगी। इसमें सड़क सुरक्षा नियमों की पढ़ाई भी कराई जाएगी। इसके बाद प्रयोगात्मक ड्राइविंग पहले सिमुलेटर फिर सड़क पर वाहन को चलाना सिखाया जाएगा। प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद वह ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। फार्म-5 पाने वाले को सीधे डीएल जारी कर दिया जाएगा।

इसे लेकर आरटीओ, प्रवर्तन, मुख्यालय प्रभात पांडेय ने बताया कि एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का प्रमाणपत्र हासिल करने वाले दक्ष ड्राइवर होंगे। कुशल प्रशिक्षणार्थियों का ही डीएल बनने से बड़ी राहत होगी। हादसे भी कम होंगे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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