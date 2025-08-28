A 25 year old man expressed his love to a 13 year old girl, when she refused he stabbed her repeatedly 13 साल की लड़की से 25 के युवक ने किया प्यार का इजहार, इनकार पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के बागपत में 13 साल की लड़की से 25 साल के युवक ने प्यार का इजहार किया। लड़की के इनकार पर रेप का प्रयास किया। लड़की के विरोध पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। ननदोई के भतीजे ने ही वारदात को अंजाम दिया है।

Yogesh Yadav बागपत/रमाला, संवाददाता।Thu, 28 Aug 2025 09:19 PM
यूपी के बागपत में 13 साल की किशोरी पर 25 साल के युवक ने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। युवक ने पहले किशोरी के सामने अपने प्यार का इजहार किया। जब किशोरी ने इनकार कर दिया तो उसके साथ रेप का प्रयास किया। किशोरी ने विरोध किया और शोर मचाना शुरू किया युवक ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। किशोरी के गर्दन, सीने, चेहरे और हाथ पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। इससे किशोरी लहूलुहान हो गई। परिजनों ने किशोरी को बड़ौत सीएचसी लेकर भागे। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों की सूचना के आधार पर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।

शामली जिले के भाझू गांव की रहने वाली एक महिला पति की मौत के बाद अपनी बेटी के साथ किरठल गांव में अपने ननदोई के घर पर आकर रहने लगी थी। बताया कि कुछ दिनों बाद ही ननद की मौत हो गई, जिसके बाद घरेलू कार्य करने की जिम्मेदारी महिला के कंधों पर आ गई थी। किशोरी की 13 वर्षीय पुत्री गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती है। बताया कि गुरुवार की सुबह किशोरी घर पर अकेली थी, तभी ननदोई का 25 वर्षीय भतीजा घर पर पहुंचा।

उसे किशोरी अकेली मिली, तो उसने किशोरी के सामने अपने प्यार का इजहार किया।किशोरी ने प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो युवक ने उसके साथ रेप का प्रयास किया। किशोरी ने विरोध किया, तो आरोपी युवक ने जेब से चाकू निकालकर किशोरी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। गर्दन, सीने, चेहरे और हाथों पर हुए चाकू के वार से किशोरी लहूलुहान हो गई। वह शोर मचाते हुए घर से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। इसके बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गया।

परिजन गंभीर रूप से घायल किशोरी को बड़ौत सीएचसी पर ले गए। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन किशोरी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। सीओ बड़ौत विजय तोमर के अनुसार एकतरफा प्यार में युवक ने किशोरी पर चाकू से हमला किया है। किशोरी की हालत खतरे से बाहर है। आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Rape Girl Baghpat News
