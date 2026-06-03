एआई से पकड़ा गया 25 साल से फरार 50 हजार का इनामी, बार-बार बदला नाम, दिल्ली में बनाया था ठिकाना

यूपी पुलिस ने एआई की मदद से 25 साल से फरार 50 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधी अलग-अलग शहरों में नाम बदल बदल कर रहा था। उसने फिलहाल दिल्ली में ठिकाना बनाया था।

पूरी दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस का कमाल दिखाई दे रहा है। लाखों लोग इसकी मदद से अपना काम आसान बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो एआई से बने वीडियो छाए हुए हैं। कौन असली और कौन नकली यह पता करना भी मुश्किल हो गया है। इसी एआई ने पुलिस का काम बेहद आसान कर दिया है। आगरा से 25 साल से फरार चल रहा एक 50 हजार का इनामी अपराधी सैमुअल उर्फ सहदेव को एआई की ही मदद से पकड़ा गया है। आगरा पुलिस ने दिल्ली से इसे पकड़ा है। पिछले कई वर्ष से तमाम शहरों में यह नाम बदल-बदल कर फरारी काट रहा था। मंगलवार को पुलिस ने सैमुअल को जेल भेज दिया।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि लोहामंडी क्षेत्र में वर्ष 2002 में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित के साथ 1.74 लाख रुपये की लूट हुई थी। आरोपित उसी समय से फरार चल रहा था। इसने अपना मकान-दुकान बेच कर शहर से बाहर शरण ली थी। वह छिपने के लिए अलग अलग शहरों में रह रहा था। समय-समय पर आरोपित पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। हाल ही में आरोपित पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस को उसका 25 साल पुराना फोटो मिला। जिसे एआई की मदद से आज के समय और उम्र के हिसाब से चेंज किया गया। इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म और पुलिस के पोर्टल पर रन कराया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर फोटो मैच कर गई। यहां से पुलिस को एक कार का नंबर भी मिला। जो आरोपित की पत्नी के नाम थी। पुलिस ने दिल्ली में करीब एक माह रहकर आरोपित की हर गतिविधि पर नजर रखी। यह निश्चित किया कि यहीं वही अपराधी है जिसकी आगरा पुलिस को तलाश थी। आरेापित की शिनाख्त के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।