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एआई से पकड़ा गया 25 साल से फरार 50 हजार का इनामी, बार-बार बदला नाम, दिल्ली में बनाया था ठिकाना

Yogesh Yadav आगरा, कार्यालय संवाददाता
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यूपी पुलिस ने एआई की मदद से 25 साल से फरार 50 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधी अलग-अलग शहरों में नाम बदल बदल कर रहा था। उसने फिलहाल दिल्ली में ठिकाना बनाया था।

एआई से पकड़ा गया 25 साल से फरार 50 हजार का इनामी, बार-बार बदला नाम, दिल्ली में बनाया था ठिकाना

पूरी दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस का कमाल दिखाई दे रहा है। लाखों लोग इसकी मदद से अपना काम आसान बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो एआई से बने वीडियो छाए हुए हैं। कौन असली और कौन नकली यह पता करना भी मुश्किल हो गया है। इसी एआई ने पुलिस का काम बेहद आसान कर दिया है। आगरा से 25 साल से फरार चल रहा एक 50 हजार का इनामी अपराधी सैमुअल उर्फ सहदेव को एआई की ही मदद से पकड़ा गया है। आगरा पुलिस ने दिल्ली से इसे पकड़ा है। पिछले कई वर्ष से तमाम शहरों में यह नाम बदल-बदल कर फरारी काट रहा था। मंगलवार को पुलिस ने सैमुअल को जेल भेज दिया।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि लोहामंडी क्षेत्र में वर्ष 2002 में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित के साथ 1.74 लाख रुपये की लूट हुई थी। आरोपित उसी समय से फरार चल रहा था। इसने अपना मकान-दुकान बेच कर शहर से बाहर शरण ली थी। वह छिपने के लिए अलग अलग शहरों में रह रहा था। समय-समय पर आरोपित पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। हाल ही में आरोपित पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

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जांच के दौरान पुलिस को उसका 25 साल पुराना फोटो मिला। जिसे एआई की मदद से आज के समय और उम्र के हिसाब से चेंज किया गया। इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म और पुलिस के पोर्टल पर रन कराया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर फोटो मैच कर गई। यहां से पुलिस को एक कार का नंबर भी मिला। जो आरोपित की पत्नी के नाम थी। पुलिस ने दिल्ली में करीब एक माह रहकर आरोपित की हर गतिविधि पर नजर रखी। यह निश्चित किया कि यहीं वही अपराधी है जिसकी आगरा पुलिस को तलाश थी। आरेापित की शिनाख्त के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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आरोपित सैमुअल उर्फ सहदेव ने बताया कि फरारी के दौरान उसने कई नाम बदले। कई शहरों में रहा। अंत में दिल्ली में सेटल हो गया। डीसीपी सिटी ने बताया कि इसी लूटकांड में शामिल अन्य दो आरोपित दीपक शाही उर्फ सोनू और अमित उर्फ मोनू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरेापित सैमुअल पर दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपित की फरारी के दौरान की गतिविधियां जुटाने में लगी है। डीसीपी सिटी ने आरेापित की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 10 हजार रुपये का इनाम देने की बात कही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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