यूपी में 17 साल के छात्र ने 25 हजार में बना दिया एआई रोबोट टीचर, नाम रखा सोफी

संक्षेप:

फिल्म ‘रोबोट’ से प्रेरित होकर यूपी के बुलंदशहर के छात्र आदित्य ने घर पर सिर्फ 25 हजार की लागत में रोबोट टीचर बना दिया है। यह रोबोट टीचर स्कूल में बच्चों के हर सवाल का जवाब देती हैं। इसका नाम सोफी रखा है। बच्चे सोफी टीचर बुलाते हैं।

Sat, 29 Nov 2025 02:23 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बुलंदशहर में 17 साल के छात्र ने 25 हजार में एआई रोबोट टीचर बनाया है। उसका नाम सोफी टीचर रखा है। छात्र आदित्य कुमार शिव चरण इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र है। फिल्म ‘रोबोट’ देखकर प्रेरित हुए आदित्य ने घर पर बैठकर सिर्फ 25 हजार की लागत में इसे बनाकर इलाके में चर्चा का विषय बन गए हैं। खास बात यह है कि यह रोबोट महिला टीचर की तरह दिखता है, इसे साड़ी पहनाई गई है और स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाता भी है।

आदित्य ने इस रोबोट टीचर का नाम सोफी रखा है। स्कूल के बच्चे उसे प्यार से सोफी टीचर कहकर बुलाते हैं। रोजाना की तरह सोफी क्लास में जाकर बच्चों के सवाल सुनती है और तुरंत जवाब भी देती है। छात्र बताते हैं कि सोफी टीचर के साथ पढ़ाई करना मजेदार और अलग अनुभव है। स्कूल के शिक्षक आदित्य की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं।

खास एलएलएम चिपसेट से किया डिजाइन

आदित्य के अनुसार सोफी को तैयार करने में उन्हें करीब 4 से 5 साल लगे। इस रोबोट को एक खास LLM चिपसेट से डिजाइन किया गया है, जो इंसानी दिमाग की तरह तेज़ी से डेटा प्रोसेस करता है। कोई भी सवाल पूछने पर सोफी तुरंत सही जवाब देती है। यही वजह है कि स्कूल में भी सोफी टीचर बच्चों के लिए तकनीक का नया अनुभव बन चुकी हैं।

आदित्य चाहता है कि ग्रामीण स्कूल भी तकनीक से पीछे न रहें। वह चाहता है कि जहां टीचर छुट्टी पर रहते हैं, वहां रोबोट बच्चों को पढ़ाकर पढ़ाई जारी रख सके। वह आगे चलकर ऐसा 3D ह्यूमन रोबोट टीचर बनाना चाहता है जो बोले, सुने, लिखे, भावनाएं समझे और बच्चों की मनोदशा के हिसाब से उन्हें गाइड भी कर सके। शिव चरण इंटर कॉलेज के स्टाफ का कहना है कि आदित्य ने जो काम किया है, वह बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी इतने कम खर्च में नहीं कर पाते। आदित्य अपने इस मिशन पर काम जारी रखना चाहता है और गांव के बच्चों को AI की दुनिया से जोड़ना चाहता है।