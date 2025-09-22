A 17 year old boy karan Singh from Meerut is taller than The Great Khali OMG! 17 साल के युवक के आगे द ग्रेट खली भी लगे छोटे, बोले-पहली बार ऊपर देखना पड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
OMG! 17 साल के युवक के आगे द ग्रेट खली भी लगे छोटे, बोले-पहली बार ऊपर देखना पड़ा

मेरठ के करण सिंह अपनी 8 फीट 2 इंच की लंबाई के कारण सुर्खियों में हैं। उनकी हाइट ग्रेट खली से भी ज्यादा है। हाल ही में द ग्रेट इंडियन खली ने करण से मुलाकात की और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर 27 लाख से अधिक लाइक्स और हजारों कमेंट्स आए।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठMon, 22 Sep 2025 03:31 PM
OMG! 17 साल के युवक के आगे द ग्रेट खली भी लगे छोटे, बोले-पहली बार ऊपर देखना पड़ा

जब लंबाई को लेकर बातचीत होती है तो दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है। वह नाम है द ग्रेट खली। लेकिन सोचिए कि कोई ग्रेट खली से भी लंबा हो तो? जी हां, यूपी के मेरठ के रहने वाले 17 साल के करण सिंह के आगे मानो ग्रेट खली भी बौने हैं। सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसे खुद खली ने अपने सोशल मीडिया से शेयर किया है। इस वीडियो में खली युवक के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं।

मेरठ के रहने वाले करण सिंह की लंबाई 8 फीट 2 इंच है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी हाइट अभी और बढ़ रही है। 7 फीट 1 इंच के द ग्रेट इंडियन खली यानी दलीप सिंह राणा ने युवक से मुलाकात की और इसका वीडियो भी शेयर किया। जिसमें वह रेसलिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी में खड़े हैं। 51 साल के खली ने करण के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, "क्या बात है यार पहली बार में ऊपर की ओर देख रहा हूं, नहीं तो हमेशा मैं नीचे की ओर देखता था।" खली ने एक अन्य वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "वह बहुत लंबा बच्चा है। मैं उसे WWE सुपरस्टार बनाना चाहता हूं। मैं वास्तव में उसकी मदद करना चाहता हूं।"

देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खली के इस वीडियो पर 27 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। जबकी 20 हजार लोगों ने कमेंट्स किया है। जिसे लेकर लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि दो भाई दोनो मॉडिफाई। वहीं, एक अन्य यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा कि ये द ग्रेट खली प्रो मैक्स है। एक ने लिखा कि खली के टक्कर का आदमी मिल गया।

2017 में चर्चा में आए थे करण सिंह

मेरठ के रहने वाले करण सिंह पहली बार 2017 में चर्चा में आए थे। तब उनकी उम्र 8 साल थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनके 66 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं। जहां वह अपनी हाइट को लेकर चर्चा में रहते हैं।

