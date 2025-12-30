Hindustan Hindi News
आईफोन के लिए 11वीं की छात्रा ने दी जान, मजबूर पिता को अब मोबाइल न दिला पाने का मलाल

संक्षेप:

11वीं की छात्रा ने ऑटो चलाने वाले पिता से आईफोन लेने की जिद की। पिता ने आश्वासन दिया कि कुछ समय बाद पैसा जुटाकर दिला देंगे। बेटी को यह बात नहीं समझ आई और जान दे दी। केवल फोन के लिए लाडली की मौत से पिता का बुरा हाल है।  

Dec 30, 2025 10:33 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
महंगे शौक और डिजिटल युग की अंधी दौड़ ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल दी हैं। उत्तर प्रदेश के उरई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 11वीं की एक छात्रा ने केवल इसलिए जान दे दी कि पिता ने उसकी पसंद का आईफोन (iPhone) नहीं दिलाया। बेटी की मौत से बुरी तरह टूट गए पिता ने रोते हुए कहा कि पता होता कि ऐसा कदम उठाएगी तो कहीं से भी इंतजाम कर दिला ही देता। मामला कुसमिलिया गांव का है।

यहां के रहने वाले तुलसीराम राजपूत एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे खेती-बारी के साथ-साथ ऑटो चलाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी 18 साल की बेटी माया गांव के ही राजकीय इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर वह गंभीर भी थी।

परिजनों के अनुसार, कुछ समय पहले माया का पुराना मोबाइल फोन टूट गया था। इसके बाद उसने अपने पिता से नया फोन दिलाने की मांग की। बेटी की जिद साधारण फोन की नहीं थी। वह पुराना (सेकेंड हैंड) आईफोन लेना चाहती थी। इसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये बताई जा रही थी। एक ऑटो चालक पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल हो रहा था।

पिता का आश्वासन भी नहीं आया काम

पिता जानते थे कि इतने रुपये जुटाना मुश्किल है। इसके बाद भी उन्होंने अपनी लाडली को आश्वासन दिया कि जैसे ही खेत की फसल बिकेगी और उनके पास थोड़े पैसे जमा होंगे, वह उसे फोन दिला देंगे। लेकिन आईफोन की चाहत माया के सिर पर इस कदर सवार थी कि उसे पिता की मजबूरी और तंगहाली नजर नहीं आई। वह जल्द आई फोन दिलाने की जिद पर अड़ी रही और घर में तनाव का माहौल बन गया।

अकेले पाकर उठाया आत्मघाती कदम

इसी बीच नियति ने एक क्रूर मोड़ लिया। पिता रोजाना की तरह अपना ऑटो लेकर काम पर निकल गए थे और मां खेतों में काम करने गई थी। घर में अकेली बेटी ने चूहा मारने वाली जहरीली दवा खा ली। जब परिजनों को इसकी भनक लगी तो घर में चीख-पुकार मच गई। उसे आननफानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम

झांसी में डॉक्टरों की टीम ने माया को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहर उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका था। रविवार रात इलाज के दौरान माया ने दम तोड़ दिया। सोमवार को जैसे ही माया का शव गांव पहुंचा पूरे इलाके में मातम पसर गया। तुलसीराम का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्हें इस बात का मलाल है कि काश उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर भी बेटी की जिद पूरी कर दी होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती।

यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि कैसे सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति ग्रामीण परिवेश के बच्चों के मन में हीन भावना और अनावश्यक जिद पैदा कर रही है, जिसकी कीमत अंततः मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ रही है।