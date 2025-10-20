16 साल के लड़के ने 17 की लड़की का किया अपहरण, मामला हिंदू-मुस्लिम होने से तनाव

संक्षेप: यूपी के बलिया में 17 साल की लड़की के अपहरण का आरोप 16 साल के लड़के पर लगा है। दोनों एक साथ एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं। लड़की के हिंदू और लड़के के मुस्लिम होने के कारण तनाव की स्थिति है। लड़की के परिजनों ने धर्मांतरण कराने की भी आशंका जताई है।

यूपी के बलिया 16 साल के लड़के पर 17 साल की लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा है। दोनों एक साथ एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं। घटना भी तब हुई जब लड़की घर से कोचिंग के लिए निकली थी। लड़की के हिंदू और लड़के के मुस्लिम होने से तनाव की भी स्थिति है। लड़के के खिलाफ बैरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार घटना 11 अक्टूबर को बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। किशोरी अपने गांव से कोचिंग पढ़ने जा रही थी, तभी पास के गांव के किशोर ने उसका कथित तौर पर अपहरण कर लिया। बैरिया के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि किशोरी की दादी ने इस मामले में तहरीर दी, जिसके आधार पर रविवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

तहरीर में यह भी आशंका जताई गई है कि आरोपी किशोर किशोरी का धर्मांतरण कराने की मंशा रख सकता है। सीओ कुरैशी ने बताया कि किशोरी और आरोपी किशोर एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, और दोनों के बीच पहले से परिचय हो सकता है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में तनाव पैदा कर दिया है, और पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है।

पुलिस ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और आरोपी किशोर से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में धर्मांतरण के आरोपों ने इसे और संवेदनशील बना दिया है। पुलिस का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और जल्द ही किशोरी को बरामद करने की उम्मीद है।