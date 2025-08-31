A 15 year old girl was bitten by a snake 6 times in a month 15 साल की लड़की को एक महीने में सांप ने 6 बार डसा, ग्रामीणों में दहशत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
15 साल की लड़की को एक महीने में सांप ने 6 बार डसा, ग्रामीणों में दहशत

15 साल की लड़की को एक महीने में सांप ने 6 बार डसा, ग्रामीणों में दहशत

कौशांबी जिले से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। दरअसल सिराथू तहसील क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की किशोरी को महज एक महीने में सांप ने छह बार काट लिया है। लगातार सांप के डसने की घटनाओं से परिवार समेत गांव वाले दहशत में हैं। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कौशांबीSun, 31 Aug 2025 08:33 PM
15 साल की लड़की को एक महीने में सांप ने 6 बार डसा, ग्रामीणों में दहशत

यूपी के कौशांबी जिले से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। दरअसल सिराथू तहसील क्षेत्र के भैंसहापर गांव की रहने वाली 15 साल की रिया मौर्य को महज एक महीने में सांप ने छह बार काट लिया है। लगातार सांप के डसने की घटनाओं से परिवार ही नहीं, पूरा गांव दहशत में है।

रिया के पिता राजेंद्र मौर्य के अनुसार, 22 जुलाई 2025 को खेत जाते समय पहली बार उनकी बेटी को सांप ने काटा था। इलाज के बाद वह ठीक हो गई थी। लेकिन 13 अगस्त को दोबारा उसे सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर किया, हालांकि परिजनों ने निजी अस्पताल में इलाज कराया। लेकिन लगातार बेटी को सांप काटने से परेशान माता-पिता इलाज के साथ-साथ पूजा पाठ एवं अन्य उपायों का सहारा लेने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। रिया के पिता ने बताया कि उनके पूरे परिवार में इस समय कोई चैन की नींद सो नहीं पा रहा है, ना ही खाना खा रहे है। हर पल यही डर लगा रहता है की बेटी को अकेला छोड़ा तो सांप आकर डस लेगा, यही नहीं सांप अचानक से रिया के पैर में आकर लिपटता है और काटकर बिजली की रफ्तार से गायब हो जाता है।

चर्चाओं का बाजार गर्म

इस अजीब घटनाक्रम के बाद परिवार इलाज के साथ-साथ पूजा-पाठ और झाड़-फूंक का भी सहारा ले रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह सांप बार-बार लड़की को क्यों काट रहा है? वहीं, ग्रामीणों मे इसे लेकर दहशत फैल गई है। तमाम चर्चाएं सुर्खियों में हैं कि सांप के मन में क्या है कहीं वास्तव में ये कोई इच्छाधारी सांप तो नहीं या इस सांप के किसी परिवार को उनके परिवार द्वारा मारा तो नहीं गया जिस कारण वह बदला लेने आया है।

