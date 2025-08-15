15 साल के किशोर को कोबरा ने डसा, दो घंटे में 76 इंजेक्शन लगाकर बचाई जान

यूपी के कन्नौज में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कोबरा के डंस से गंभीर हुए एक किशोर को दो घंटे के अंदर ही 76 इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचाई है। किशोर के परिजन कोबरा को मारने के बाद उसे भी एक बोतल में भरकर अस्पताल लाए थे।

यूपी के कन्नौज में जहरीले कोबरा सांप ने एक 15 साल के किशोर को डस लिया। किशोर की चीख सुनकर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने कोबरा को को पीट-पीटकर मार डाला और किशोर को लेकर जिला अस्पताल भागे। किशोर की हालत गंभीर देख डॉक्टर ने तत्काल इलाज शुरू किया। कोबरा का जहर इतना तेज था कि डॉक्टर को दो घंटे में ही 76 इंजेक्शन लगाना पड़ गया। डॉक्टर की कोशिश की किशोर की जान बच गई है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। उसे गहन निगरानी में रखा गया है। घटना उदैतापुर गांव में शुक्रवार को लकड़ी बीनने के दौरान हुई। परिवार के लोग मारे गए कोबरा को भी बोतल में भरकर अस्पताल ले आए ताकि डॉक्टर को पता चल सके कि किस प्रजाति के सांप ने डंसा है।

15 वर्षीय करन लकड़ी बीनने गया था। इसी दौरान बेहद जहरीला माने जाने वाले कोबरा ने उसे डंस लिया। कोबरा के डंसते ही करन चीखने लगा। उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण जुट गए। थोड़ी दूर पर ही कोबरा सांप भी दिखाई दे गया। गांव वालों ने तत्काल लाठी-डंडे से पीट-पीटकर कोबरा को मार डाला। करन का बड़ा भाई सूरज उसे गोद में उठाकर तत्काल घर लाया और चाचा शिवम के साथ बाइक से जिला अस्पताल पहुंचा।

जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. हरि माधव यादव ने करन को देखा तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी। तत्काल उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गयाl सांप के जहर का असर इतना तेज था कि करन को एक के बाद एक दो घंटे में ही 76 इंजेक्शन देने पड़ गए। यानी हर डेढ़ मिनट में एक इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टरों की तत्परता से करन की जान बच गई और बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर है।

डॉ. यादव ने बताया कि इतने इंजेक्शन देने की नौबत इसलिए आई क्योंकि शरीर से जहर के लक्षण खत्म नहीं हो रहे थे। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था और सांसें रुक रही थीं। डॉक्टरों ने ज़िंदगी को प्राथमिकता दी और कहा कि यदि शरीर पर किसी रिएक्शन के लक्षण आएंगे तो उसका इलाज किया जाएगा। अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की कोई कमी नहीं थी। इससे इलाज में देरी नहीं हुई। यह जिला अस्पताल का अब तक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है, जिसमें 76 डोज देकर एक जान बचाई गई।

मरे हुए सांप को भी डिब्बे में लेकर पहुंचे अस्पताल करण के भाई सूरज ने बताया कि वह मरे हुए सांप को भी डिब्बे में लेकर आया ताकि डॉक्टर को पता चल सके किस सांप ने काटा है। डॉक्टर साहब ने बिना देर किए इलाज शुरू किया और मेरे भाई की जान बचा ली। अब वह ठीक है, लेकिन बार-बार नींद आने की बात कह रहा है।